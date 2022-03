SAN ANTONIO – Il y a de ces moments dans la vie qui vous confirment que votre sens de l’observation fait, et on l’écrit très humblement, que vous êtes sur votre X en journalisme.

Ce genre de moments d’illumination, on en a vécu un jeudi midi en dinant sur une terrasse au centre-ville de San Antonio, l’une des quatre villes qui accueillent des matchs de basketball du March Madness cette semaine aux États-Unis.

Des 64 équipes inscrites au début du tournoi, il n’en reste que 16, dont les Wildcats de l’Université Arizona, l’équipe pour laquelle évolue le Montréalais Bennedict Mathurin, espoir de premier plan en vue du prochain repêchage de la NBA.

Donc, en dégustant notre repas jeudi et en regardant les gens déambuler aux couleurs de leur université sur la River Walk, une promenade qui longe la rivière San Antonio, on a réalisé que deux des quatre équipes de basketball qui allaient jouer plus tard en soirée s’appellent les Wildcats (Arizona et Villanova).

La preuve que la Ligue canadienne de football n’a rien inventé quand deux de ses équipes s’appelaient les Roughriders.

Pire encore, des quatre équipes présentes ici, trois portent des noms de félins. Les Wildcats de l’Arizona affrontent ce soir les Cougars de Houston. Le nom de la dernière équipe, les Wolverines du Michigan, se traduit en français par carcajous, un autre animal sauvage carnivore.

Tout est dans tout, comme on dit.

En fait, le seul uniforme le plus populaire en ce jeudi midi était celui des recrues de l’armée, fraîchement diplômées de l’académie militaire.

Tout ce long détour pour vanter notre solide sens de l’observation pour vous dire que la tradition du March Madness fait courir les foules aux quatre coins des États-Unis.

Déjà dans notre vol de Montréal vers le Texas, on a croisé un Montréalais diplômé de l’Université de Houston, qui habite à San Antonio et venait encourager l’équipe de son alma mater.

Le fait qu’un jeune de Montréal-Nord allait affronter son équipe ne l’a pas fait hésiter le moindrement. Son allégeance est inébranlable envers son alma mater, l’Université de Houston.

Voyager pour encourager son équipe ou encore voyager en portant les couleurs de son équipe est une tradition fort populaire aux États-Unis. Les diplômés seront nombreux dans les gradins au cours des prochains jours.

Certains malchanceux, comme ceux de l’Université Villanova, en Pennsylvanie, devront faire jusqu’à 26 heures de voiture ou encore prendre l’avion, alors que le tournoi d’une des quatre sections du tournoi se tient en fin de semaine à Philadelphie, juste à côté. Les voyages forment la jeunesse comme on dit.

Même chose pour les amateurs des Wolverines du Michigan qui auraient sans doute préféré que leur équipe soit dans la portion de tableau qui dispute ses matchs à Chicago.

Si les universités en action ont des billets réservés pour leurs étudiants actuels, la plupart des spectateurs dans la foule n’ont plus l’âge d’être sur les bancs d’école, à moins d’amorcer leur 12e année de postdoctorat en physique nucléaire, par exemple.

Aux abords du AT&T Center, parce qu’il n’y a pas qu’au Québec qu’on donne des noms de téléphone aux amphithéâtres sportifs, on aborde un père et son jeune fils, tous deux vêtus en bleu et jaune, les couleurs de la mythique université sportive.

Et parce qu’on fait une bonne vie, Ted Van Pelt nous surprend en nous disant qu’il a joué au football pour les Wolverines et qu’il a même été coéquipier de Tom Brady à la fin des années 90.

S’il a ensuite obtenu une maîtrise de l’Université Notre Dame et qu’il habite aujourd’hui au Wisconsin, son allégeance n’est jamais venue près de changer.

Les gens s’identifient beaucoup plus à leur équipe universitaire qu’aux équipes professionnelles de la ville dans laquelle ils habitent, explique-t-il. Nos années universitaires sont sacrées.

Oui, mais Monsieur Van Pelt, est-ce que votre sang bleu et jaune redeviendrait rouge si, par exemple, votre fils jouait pour une équipe d’Ohio State, grande rivale de Michigan? Même à des milliers de kilomètres de la maison, on est là pour imiter Guy A Lepage, grand fan de basketball, et poser la question qui tue.

Oui, répond-t-il sans hésiter. Le lien du sang familial est le seul qui soit plus fort que celui qu’on entretient avec notre université et nos collègues de classe , conclut-il, sourire en coin.

Victor Salvas, lui, porte un chandail des Wildcats de l’Université de l’Arizona, qu’il a fréquentée au début des années 90. Il réside aujourd’hui à Austin, au Texas, pas Austin en Estrie, et n’a jamais cessé de soutenir les équipes sportives de son université.

Ce sont des années tellement importantes de notre vie, encore aujourd’hui je refais des voyages avec mes confrères de classe. On est tous restés très fidèles aux couleurs de l’Université de l’Arizona.

Un peu plus loin, trois jeunes hommes au début de la vingtaine, pas leur première ni leur deuxième bière de la jeune soirée à la main, déambulent nonchalamment avant d’entrer dans l’aréna.

Les trois ont fait 12 heures de voiture de Tucson jusqu’à San Antonio pour être au match, et ils sont déjà prêts à poursuivre leur route jusqu’à La Nouvelle-Orléans s’il le faut pour le Final Four.

Pas question de rater le match, surtout dans ce qui sera probablement le dernier tournoi printanier de Bennedict Mathurin en Arizona, avant de mettre le cap sur la NBA.

C’est le meilleur joueur de l’histoire des Wildcats , nous lance le plus costaud des trois, une réponse qu’on croit être ajustée sur mesure en fonction de la provenance et de l’accent du scribe au bout du micro.

Oui, mais Steve Kerr, dont le chandail a été retiré?

Steve Kerr a surtout été un bon entraîneur , répond le jeune homme, allumé malgré les breuvages ingurgités.

À l’intérieur, la foule s’anime au rythme des fanfares des deux équipes installées à chaque extrémité du terrain. Dans le premier match de la soirée, les partisans de Michigan semblent en surnombre par rapport à ceux de Villanova.

Plus tard, pour le duel 100 % félin entre l’Arizona et Houston, le rouge, couleur des deux universités, sera à l’honneur. Si nos trois nouveaux amis de Tucson ont dû faire 12 heures de route pour venir à San Antonio, les partisans de Houston ne sont qu’à trois heures de route.

Peu importe la couleur du chandail, les partisans partagent la même réalité : leur équipe n’est plus qu’à deux victoires d’une participation au Final Four et qu’à une seule défaite de la fin de la saison.

C’est cruel, mais c’est aussi ce qui rend ce tournoi si enivrant pour le public américain.