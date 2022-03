L’Italie à nouveau privée du Mondial de soccer

Le Qatar restera un mirage pour l'Italie. Malgré son sacre à l'Euro et quatre étoiles de championne du monde sur le maillot, la Nazionale ratera la Coupe du monde de soccer pour une deuxième fois de suite, du jamais-vu, après sa défaite surprise de 1-0 contre la Macédoine du Nord, jeudi, à Palerme.

Les Azzurri , incapables de marquer malgré une avalanche d'occasions (32 tirs), ont été crucifiés dans le temps additionnel de la seconde mi-temps par l'attaquant macédonien Aleksandar Trajkovski, un ex-joueur de... Palerme, en Serie A italienne.

La Macédoine, globalement inoffensive pendant 90 minutes, a gagné le droit d'aller en finale des barrages au Portugal pour tenter un nouvel exploit : aller pour la première fois de son histoire à la Coupe du monde.

« Cet été, j'ai connu ma plus belle joie et, aujourd'hui, c'est la plus grosse déception, c'est difficile de parler... Je suis vraiment désolé pour les joueurs, c'est une équipe qui a très bien joué et qui a gagné l'Euro l'été dernier en le méritant. » — Une citation de Roberto Mancini, sélectionneur de l'équipe italienne

Je suis vraiment désolé qu'ils ne puissent aller au Mondial pour la deuxième fois. C'est le soccer... Quand on perd, on doit subir et rester silencieux, il n'y a rien à faire , poursuit Mancini.

Très loin de sa légèreté de l'été dernier quand elle avait séduit l'Europe et triomphé de l'Angleterre à Wembley, la Nazionale de Roberto Mancini s'est butée pendant 95 minutes à la courageuse équipe macédonienne.

L'Italie retourne ainsi quatre ans en arrière, au creux de la vague où l'avait laissée la défaite, en matchs de barrage aller et retour contre la Suède (0-1, 0-0), alors qu'elle avait été privée de Coupe de monde en 2018 pour la première fois depuis 60 ans.

Cette apocalypse qui a longtemps hanté le soccer italien, que les nuits magiques de Wembley semblaient enfin avoir chassée, aura sans doute pesé dans les têtes italiennes, qui ont joué trop petit bras comme le redoutait mercredi le capitaine Giorgio Chiellini, entré en fin de match et qui n'aura plus l'occasion de jouer en Coupe de monde.

Pour tenter d'alléger la pression, l'Italie s'était pourtant dirigée vers le sud, en quête de la chaleur de la Sicile et du public de Palerme, et avait obtenu une dérogation pour jouer dans un stade plein (33 000 spectateurs), une première en Italie depuis le début de la pandémie de COVID-19 il y a deux ans.

Mais c'est finalement les centaines de supporteurs de la Macédoine du Nord qui ont fait la fête au coup de sifflet final.

On gagne ce soir en marquant un but en deux tirs, c'est une victoire à l'italienne... Je suis très content de mes joueurs et très content de cette victoire , indique le sélectionneur de l'équipe macédonienne Bobi Milevski.

Je suis particulièrement content du but, nous avions préparé les choses de cette façon. Maintenant, on va mettre toute notre énergie et notre concentration sur le match contre le Portugal , poursuit Milevski.