Le Canada s’approche des éliminatoires au mondial de curling féminin

On fait aussi de l’information en format collation.

Le pays hôte a porté sa fiche à 7-2, et doit retourner sur la surface de jeu en soirée contre la Corée du Sud (6-2).

Einarson a volé quatre points lors des trois premiers bouts et ajouté trois autres points au cinquième, en route vers la victoire contre le quatuor américain, qui a concédé la victoire au huitième bout.

Les six meilleures équipes après la conclusion du tour préliminaire vendredi accéderont aux éliminatoires, et les deux premières têtes de série obtiendront leur laissez-passer pour les demi-finales du tournoi.

Les équipes qui termineront entre les 3e et 6e positions s'affronteront cette journée-là, et celles qui l'emporteront accéderont alors aux demi-finales. Les matchs de la médaille d'or et de la médaille de bronze auront lieu dimanche.