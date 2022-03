Laurent (nous l’appellerons ainsi parce qu’il ne veut pas être identifié) a pratiqué le hockey à un très haut niveau pendant de nombreuses années. Son bagage d’expérience est vaste et il a une excellente connaissance du milieu du hockey québécois.

Malheureusement, comme cela arrive chaque année à des entraîneurs de toutes les catégories et d’à peu près toutes les régions, Laurent s’est retrouvé cette saison aux commandes d’une équipe qui était terriblement mal classée.

Les règles administratives de Hockey Québec prévoient qu’en fonction de leur bassin de joueurs, les associations de hockey mineur doivent respecter des ratios préétablis pour répartir leurs équipes au sein des divers niveaux de compétition.

À titre d’exemple, une association regroupant 205 joueurs de catégorie M-11 (atome) doit assembler une équipe AA et deux équipes BB. Par la suite, comme le bassin de joueurs permet de composer neuf autres équipes, ladite association doit aussi former trois équipes de classe A, trois de classe B et trois de classe C.

L’ensemble du hockey mineur est régi de cette façon. Le problème, toutefois, réside dans le fait que cette méthode n’est pas infaillible. Parce que le talent n’est pas automatiquement réparti de façon égale d’une municipalité à une autre; parce que les clientèles ne sont pas toutes les mêmes; et probablement aussi parce que le dynamisme des associations de hockey mineur diffère d’un endroit à un autre.

De façon générale, les ratios fonctionnent. Cependant, rien ne garantit qu’une équipe de niveau AA ou de niveau A sera de taille pour affronter les autres formations de sa région. À l’inverse, rien ne garantit qu’une équipe ne passera pas la saison à écraser ses adversaires.

L’équipe de Laurent, donc, n’a pas remporté une seule rencontre cette saison. Zéro comme dans Ouellet, comme dirait Ron Fournier. L’enfer.

Près de la moitié des matchs se sont soldés par des écarts de sept buts et plus, et cette pauvre équipe a bouclé son calendrier avec un bilan défensif de moins 140 .

Dans ces conditions, tout le monde reconnaîtra qu’il est impossible pour un enfant d’avoir du plaisir, de développer un intérêt pour l’activité physique, une passion pour le sport, ou tout simplement de développer une estime de soi.

Notre saison régulière a pris fin par une défaite de 15 à 1. Et pendant le match, j’avais des joueurs qui pleuraient sur le banc. Je ne veux pas faire conjecturer, mais je sentais que c’étaient des pleurs de honte , témoigne Laurent.

Dès le début de la saison, l’entraîneur s’est rendu compte que son équipe, quoi qu’aient pu en dire les règles de Hockey Québec, n’était pas classée dans un niveau de jeu correspondant à ses capacités.

J’ai écrit deux courriels pour tenter de faire prendre conscience aux dirigeants de la ligue que ça n’avait aucun sens de faire vivre ça aux jeunes. Leurs réponses étaient toujours laconiques : "On comprend que vous vivez une saison difficile, ce sont des choses qui arrivent. Continuez à être positif avec vos jeunes, on vous remercie de votre temps" , raconte-t-il.

Bref, Laurent s’est heurté à la même réalité que les entraîneurs des Dynamik de Coaticook, une équipe pee-wee B dont l’histoire avait fait grand bruit au Québec il y a deux ans.

Fatigués de voir leur équipe se faire anéantir à chaque rencontre, et après trois demandes de rétrogradation infructueuses formulées par des entraîneurs expérimentés, les Dynamik avaient tout simplement mis fin à leur saison!

Nous sommes en 2022. Hockey Québec voit sa clientèle diminuer d’année en année et, incroyablement, nous assistons encore, à répétition, à des situations de ce genre. Pourtant, avec un peu de souplesse, ces saisons infernales qu’on fait vivre aux jeunes pourraient être évitées.

Il suffirait, comme je le suggère depuis plus de dix ans, qu’on scinde les saisons en deux et qu’on refasse un nouveau calendrier juste avant la période des Fêtes. On pourrait ainsi promouvoir les équipes ultra-dominantes et/ou rétrograder les équipes moins expérimentées au niveau de jeu qui leur convient le mieux et qui permet aux enfants de s’épanouir.

Cela nécessiterait évidemment plus de travail de la part des dirigeants des ligues et des associations, mais ce serait un faible prix à payer pour s’assurer que le plus grand nombre d’enfants possible s’amusent et développent au maximum leurs habiletés.

Une brève visite sur le site du bon vieux classement POC suffit à comprendre que les erreurs de classification sont nombreuses au sein du hockey mineur québécois. Voici quelques-uns des nombreux exemples de résultats inacceptables que j’y ai dénichés en m’attardant seulement à la catégorie M-13 (pee-wee) :

Pee-wee BB : les Bulldogs du Rocher (Gaspésie) ont compilé une fiche de 0-16 et un différentiel de buts marqués-accordés de moins 100 ;

; Pee-wee relève : le Blizzard AAA montre un dossier de 2-25-5 et un différentiel de moins 55 ;

; Pee-wee AAA : 1 victoire et 27 défaites pour les Lions du Lac Saint-Louis et un différentiel de moins 145 . Les Sélects du Nord n’ont guère eu plus de plaisir compte tenu de leur fiche de 1-23-3 et de leur bilan défensif de moins 139 ;

. Les Sélects du Nord n’ont guère eu plus de plaisir compte tenu de leur fiche de 1-23-3 et de leur bilan défensif de ; Pee-wee AA : les Devils de MRO n’ont remporté aucun match sur 28 (0-27-1) et ont accordé 114 buts de plus qu’ils en ont marqué;

Etc.

Je ne comprends pas comment il se fait que des situations comme celles-là ne soient pas déjà encadrées par des solutions prévues d’avance dans la réglementation de Hockey Québec , déplore Laurent.

Ce dernier, il faut le souligner à grands traits, ne souhaitait pas soulever de tollé en m’envoyant sa lettre. Il ne voulait pas que des bénévoles qui font leur possible se fassent juger sur la place publique.

N’empêche, le constat de Laurent et les histoires de ces équipes laissées à elles-mêmes sont d’actualité parce que le comité gouvernemental sur l’avenir du hockey québécois, que le premier ministre Legault a formé en novembre dernier, doit remettre son rapport le 22 avril prochain.

Et surtout, parce que Hockey Québec a embauché l’automne dernier un nouveau directeur général extrêmement motivé, Jocelyn Thibault, qui a pour mandat de moderniser le hockey mineur québécois.

Le questionnement de Laurent survient aussi à une période où les fédérations sportives les plus innovantes, tous sports confondus, abandonnent de plus en plus les notions de classement et d’encadrement tous azimuts pour les enfants en bas âge.

Dire que le plaisir des enfants est une priorité est une chose. Leur fournir un environnement qui leur permet véritablement d’en avoir en est une autre.

Il sera d’ailleurs intéressant de voir ce que le comité gouvernemental sur l’avenir du hockey aura à proposer à ce sujet.