Comment réconcilier les filles avec le sport à l’adolescence?

La tendance dure depuis des années au Québec : à l’adolescence, plus de la moitié des filles délaissent le sport, et à la fin du secondaire, plus des deux tiers d’entre elles ne font pas suffisamment d’activité physique.

On fait aussi de l’information en format collation.

Pour trop de jeunes filles, le plaisir de jouer est relégué au second rang, et le sport devient source de comparaison et de pression quant à la performance.

Dans cet épisode de Sportives, point final!, Geneviève et Roseline reçoivent l’haltérophile Kristel Ngarlem et la comédienne et autrice Frédérique Dufort pour discuter de pistes de solution en réponse au décrochage sportif.

Kristel Ngarlem a participé à ses premiers Jeux olympiques à Tokyo, en 2021, où elle s’est classée 8e chez les 76 kg en haltérophilie. Depuis plusieurs années, elle s’implique auprès des jeunes en faisant la promotion de l'activité physique et de la diversité corporelle.

Frédérique Dufort est bien connue du public jeunesse, notamment pour son rôle dans la série télévisée Tactik. Elle est aussi l’autrice des livres de la série Miss Parfaite, qui racontent les hauts et les bas d’une jeune adolescente.