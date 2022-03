Le bronze pour Vanessa James et Eric Radford aux mondiaux

Réunis pour une première fois dans le cadre des mondiaux, James et Radford ont pris le 3e rang sur la glace française grâce à une magnifique performance de 197,32 points, un exploit pour ceux qui s'étaient classés 12es aux Jeux olympiques de Pékin.

« Ç'a été une expérience inoubliable pour nous, même en tant que compétiteurs expérimentés que nous sommes. Les aspects techniques étaient là aujourd'hui, mais nous avons vraiment relâché et ressenti cette performance avec le cœur. C'est la meilleure sensation. » — Une citation de Eric Radford, patineur artistique canadien

Les Russes exclus en réponse à l'invasion de l'Ukraine et les champions olympiques chinois absents, ce sont les Américains Alexa Knierim et Brandon Frazier qui ont été sacrés champions du monde de patinage artistique.

Knierim et Frazier se sont imposés avec une récolte de 221,09 points. Les États-Unis n'avaient plus connu d'or mondial en couple depuis 1979.

Le couple gagnant a fait preuve de résilience puisque les deux athlètes américains ont dû patiner tout juste après l'évacuation de la glace de leur compatriote Ashley Cain-Gribble, associée à Timothy Leduc, après trois chutes en pleine prestation.

En lice pour une médaille aux Championnats du monde de patinage artistique après s'être classés 2es du programme court la veille, Cain-Gribble et Leduca ont dû interrompre leur prestation après que la patineuse, visiblement blessée, eut chuté pour la troisième fois.

Cain-Gribble est d'abord restée sur la glace, puis a été évacuée sur une civière. Aucune information sur son état de santé n'a encore été communiquée.

Les Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara (199,55) sont quant à eux les médaillés d'argent de l'épreuve, terminant avec un peu plus de deux points d'avance sur les Canadiens James et Radford, qui étaient 5es après le programme court.

« Tout s'est mis en place pour nous. Nous ne nous sommes pas contentés de nous battre, nous n'avons pas seulement patiné et pensé aux éléments, nous avons vraiment exécuté et nous nous sommes sentis à l'aise sur la glace. » — Une citation de Vanessa James, patineuse artistique canadienne

James et Radford n'ont pas décidé s'ils allaient prolonger leur carrière ou prendre leur retraite après les mondiaux.

Vanessa James et Eric Radford en pleine prestation. Photo : Reuters / JUAN MEDINA

L'autre couple canadien en compétition, composé d'Evelyn Walsh et de Trennt Michaud, a fait belle figure en obtenant une 6e place grâce à un total de 176,02 points.

Walsh et Michaud ont effectué un bond de deux places à la suite des programmes non complétés des Ukrainiens Sofiia Holichenko et Artem Darenskyi, ainsi que Cain-Gribble et Leduc.

Keegan Messing 9e après le programme court

Le Canadien Keegan Messing a pris le 9e rang du programme court masculin aux mondiaux de Montpellier.

Messing, un patineur albertain de 30 ans, a obtenu un score de 91,18 points. Il avait terminé 11e dans l'épreuve individuelle aux Jeux olympiques de Pékin le mois dernier.

J'ai atteint tous mes niveaux aujourd'hui, ce que je n'avais pas fait aux Olympiques, a déclaré Messing. J'étais un peu déçu par le côté technique des choses, mais honnêtement, je suis resté debout et j'ai gardé de la place pour des choses plus grandes et meilleures.

Le Torontois Roman Sadovsky pointe au 18e échelon.

Je voulais avoir un nouveau départ pour cette compétition, a déclaré Sadovsky. J'ai pris une pause après les Olympiques pour récupérer, repenser certaines choses et j'étais motivé pour terminer la saison avec une certaine confiance.

Le programme court a été dominé par le Japonais Shoma Uno, médaillé de bronze de l'épreuve individuelle aux Jeux de Pékin le mois dernier. Il a enregistré un pointage de 109,63.

Keegan Messing souligne que les déplacements sont bien plus compliqués cette année. Photo : Associated Press / Martin Meissner

Ses compatriotes Yuma Kagiyama (105,69), médaillé d'argent en solo à Pékin, et Kazuki Tomono (101,12) se sont emparés des deux places suivantes, dans l'ordre.

Le programme libre masculin aura lieu samedi.

Les Championnats du monde de patinage artistique de Montpellier se dérouleront jusqu'à dimanche.