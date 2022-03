Bennedict Mathurin sous les projecteurs à San Antonio

À San Antonio, le Montréalais était le destinataire ou le sujet de la majorité des questions posées par les médias américains et canadiens au cours des points de presse des Wildcats.

Après une saison extraordinaire en Arizona, le garde s'est particulièrement fait remarquer lors du match de deuxième tour de son équipe contre les Horned Frogs de l'Université TCU.

Mathurin a été la bougie d'allumage des Wildcats. En fin de match, il s'est levé et a réussi un panier de trois points qui a forcé la tenue d'une période de prolongation avec seulement 12 secondes à écouler au cadran.

Il a aussi été le moteur de l'attaque en fin de rencontre. Il a d'ailleurs inscrit 11 des 15 derniers points de son équipe dans une soirée de travail de 30 points et de 8 rebonds.

Bennedict Mathurin et Micah Peavy Photo : AP / Denis Poroy

Plus tôt dans le match, il avait réussi l'un des dunks les plus spectaculaires du tournoi, par-dessus un rival.

On espère toujours que ce genre de jeu donne du momentum à l'équipe, et c'est ce qui est arrivé, a dit Tommy Lloyd, entraîneur-chef des Wildcats. Il peut exploser avec tellement de puissance, et c'est rare de voir autant d'explosivité chez un joueur. Je n'ai pas vu ça souvent.

L’entraîneur de l'autre équipe de félins, les Cougars de l'Université de Houston, a été fort élogieux à l'endroit de Mathurin à la veille de l'affrontement de la ronde appelée Sweet Sixteen, en soulignant ses habiletés à s’élever quand ça compte.

« Je le surnomme B-Money, mais peu importe comment vous l’appelez, c'est le meilleur garde qu'on a vu jusqu'ici. Je n'essaie pas de l’endormir avec des fleurs, c’est la vérité. Il sera partant dès son arrivée dans la NBA. J'ai été six ans dans la NBA, et il est de calibre. Il a tout ce qu’il faut. » — Une citation de Kelvin Sampson, entraîneur-chef des Cougars de l'Université de Houston

Il n’était physiquement pas très développé quand je l'ai vu jouer à l’académie de la NBA au Mexique, a ajouté Tommy Lloyd. En début de saison, on avait élaboré un plan de développement de deux ans avec lui pour ne pas qu'il se mette trop de pression. Il a devancé notre plan.

Je veux surtout qu'il quitte l'Arizona avec de bonnes habitudes et avec le même bon caractère. Son parcours n'a pas été une balade dans le parc, ça ne l'est pour personne. Il pourrait avoir une belle carrière NBA , a ajouté l'entraîneur-chef de Mathurin.

Ils sont de plus en plus nombreux à lui prédire un bel avenir au basketball professionnel et un repêchage parmi les 10 premiers à la fin de la saison.

Pour l'instant, Mathurin, s'il y pense, ne veut pas en parler. Il dispute son premier et probablement dernier March Madness et veut se rendre le plus loin possible.

« Je reste humble parce que le travail n’est pas fini. Je veux aller jusqu'au bout. Vivre ce tournoi, c’est une bonne expérience et c'est un bon sentiment d’avoir gagné. On y va match par match vers le titre national. » — Une citation de Bennedict Mathurin, joueur des Wildcats de l'Université de l'Arizona

Les Wildcats de l'Arizona sont les favoris de leur section de tableau pour atteindre le week-end du Final Four à La Nouvelle-Orléans la semaine prochaine.

Pour s'y rendre, ils doivent gagner encore deux matchs. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire dans un tournoi à élimination directe au cours duquel la moindre défaite signifie la fin de la saison ou, pire encore, la fin d'une carrière universitaire.

Bennedict Mathurin est un joueur énergique très apprécié de la foule en Arizona. Photo : Gracieuseté : Université de l'Arizona

Comme plusieurs bons joueurs avant lui, Mathurin a été ciblé durant le dernier match par les amateurs des Horned Frogs, qui n'ont pas hésité à lui crier qu'il était surévalué.

Ce n’est évidemment pas l'avis de son coéquipier Christian Koloko.

C'est un joueur très spécial qui a une grande confiance en lui, a expliqué le géant camerounais, auteur de 28 points dimanche. Il sait ce qu'il est capable de faire et il joue avec beaucoup d’intensité. C'est un gagnant qui fait tout pour gagner, et c’est ce qui fait la différence avec lui.

Jeudi soir, devant une foule probablement aussi hostile, puisque la ville de Houston est située à peine à plus de trois heures de route de San Antonio, Mathurin tentera encore de faire la différence pour son équipe.

Mais ses rivaux l'auront à l’œil. Les amateurs aussi.

Sortie de terrain controversée

Mercredi, à la veille du match le plus important de sa carrière, le Montréalais de 19 ans a aussi dû s'expliquer sur un incident survenu en fin de rencontre dimanche soir.

En quittant le terrain et en ouvrant les bras en croix vers la foule, sa main gauche aurait momentanément accroché la poitrine d'une membre de l'équipe de danse de l’université adverse, selon ce que laissent croire des vidéos partagées sur Internet.

Le geste ne semblait clairement pas intentionnel.

Mathurin ne regardait d'ailleurs pas en direction de la femme et celle-ci n'a pas réagi sur le coup. Le département des sports de l'Université de l'Arizona a publié un communiqué mercredi après-midi à ce sujet.

J'ai parlé à mon homologue du département des sports de TCU et à Bennedict. Bien qu'il ne se souvienne pas d'avoir eu un contact, il a tenté d’entrer en communication avec l'étudiante pour s'excuser , a écrit Dave Heeke, directeur des sports en Arizona.

Questionné sur le sujet en point de presse, Mathurin a simplement confirmé qu'il avait tenté de communiquer par courriel avec l'étudiante pour s’excuser, sans commenter davantage.

Il n'a pas précisé s'il avait obtenu une réponse.

Le département des sports de l'Université TCU n’a pas commenté publiquement la séquence, outre confirmer que Mathurin avait bel et bien communiqué avec l’institution, selon ce que rapporte l'Associated Press dans un article publié par plusieurs grands médias américains, dont la chaîne ESPN et le Washington Post.

