Tyreek Hill échangé des Chiefs aux Dolphins

Associated Press

Associated Press

Les Chiefs de Kansas City ont échangé Tyreek Hill aux Dolphins de Miami contre cinq choix au repêchage. Le receveur de passes a ensuite accepté un contrat de 4 ans et 120 millions dollars, mercredi, un record à cette position.

On fait aussi de l’information en format collation.

Les Chiefs ont mis la main sur des choix de premier, deuxième et quatrième tours au repêchage de 2022, en plus d'obtenir des sélections de quatrième et sixième tours en 2023.

Avec cet échange, les Chiefs ont libéré 18 M$ sur leur masse salariale.

Il est difficile d'exprimer ce qu'a représenté Tyreek Hill pour les Chiefs, a déclaré le directeur général de la formation du Missouri, Brett Veach. C'est un joueur hors pair, l'un des meilleurs dans l'histoire de cette organisation [...] Ç'a été une décision difficile à prendre, mais nous croyons qu'il s'agissait de la meilleure pour les intérêts de l'équipe et de Tyreek.

L'agent de Hill, Drew Rosenhaus, a indiqué que 72,2 M$ du nouveau contrat de son client avec les Dolphins sont garantis.

La valeur de cette entente surpasse celle que Davante Adams a signée après avoir été échangé des Packers de Green Bay aux Raiders de Las Vegas. La moyenne annuelle du pacte d'Adams est de 28,5 M$, tandis que 67,5 M$ sont garantis.

Les Chiefs discutaient avec Hill d'une prolongation de contrat, notamment parce qu'ils espéraient obtenir une certaine flexibilité au niveau du plafond salarial. Mais les pourparlers se sont embourbés ces derniers jours et les représentants de Hill ont exigé un échange.

Plusieurs offres en provenance des quatre coins de la Ligue nationale de football (NFL) ont rapidement été déposées. Ce sont finalement les Dolphins qui ont remporté la cagnotte.

Hill a été un choix controversé des Chiefs au cinquième tour du repêchage de 2015, un an après qu'il eut été accusé d'avoir frappé sa conjointe et chassé de l'équipe de l'Université Oklahoma State.

En 2019, les procureurs d'une banlieue de Kansas City ont refusé de porter des accusations à la suite d'un incident allégué de violence conjugale impliquant sa fiancée et leur enfant de trois ans.

Sur le terrain, Hill a surpassé toutes les attentes. Il a aidé les Chiefs à remporter deux titres consécutifs de l'Américaine et le Super Bowl LIV, en 2020. Il a connu la meilleure saison de sa carrière en 2021, avec 111 réceptions pour 1239 verges et 9 touchés.

En six campagnes à Kansas City, il a capté 479 passes pour 6630 verges et 56 majeurs.