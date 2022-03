Ces interprètes qui font tomber la barrière de la langue chez les Blue Jays

DUNEDIN – Ils ne sont que trois, mais ils font un travail colossal chez les Blue Jays de Toronto. Hector « Tito » Lebron, Kevin Ando et Jun Sung Park sont les héros obscurs chargés de faire tomber la barrière de la langue au sein de l'équipe torontoise en servant d'interprètes aux joueurs hispanophones, japonais et coréens.

Tito , comme il se fait communément appeler dans l'entourage des Blue Jays, est l'interprète le plus expérimenté, mais aussi celui qui est le plus en demande au sein de l'organisation torontoise. Ils sont environ une dizaine de joueurs à avoir recours à ses services.

Vladimir Guerrero fils, qui a grandi en République dominicaine, fait partie du nombre. Bien qu'il maîtrise suffisamment l'anglais pour s'entretenir avec ses coéquipiers et ses entraîneurs sans aide, il préfère échanger avec les journalistes dans sa langue maternelle, l'espagnol, par souci d'exprimer clairement sa pensée.

Je comprends l'anglais et je le parle, mais pas comme je suis capable de m'exprimer en espagnol. C'est pour cette raison que je préfère accorder mes entrevues en espagnol , a-t-il expliqué il y a quelques jours au camp d'entraînement de l'équipe en Floride.

Vladimir Guerrero fils parle anglais et espagnol, mais il préfère s'adresser aux médias dans sa langue maternelle. Photo : La Presse canadienne / Steve Nesius

C'est ainsi qu'entre en jeu Hector Lebron, un Portoricain qui a été embauché en 2019 par les Blue Jays.

Mon rôle est très important parce qu'il ne suffit pas d'aider les joueurs à passer la barrière de la langue, de l'espagnol à l'anglais, mais de les aider à exprimer ce qu'ils veulent vraiment dire , dit-il lors d'un entretien entre deux séances d'entraînement.

J'ai joué au baseball alors ça aide. Je comprends la culture dans laquelle le sport baigne alors je sais que lorsque Vladimir essaie de dire quelque chose, je comprends ce qu'il entend par là et où il va avec son idée. Peut-être a-t-il dit quelque chose en espagnol qui se traduit facilement, mais qui sonne mal en anglais. Mon rôle, c'est de l'aider à bien s'exprimer, à retoucher un peu ce qu'il dit pour relayer le message qu'il veut vraiment passer.

L'espagnol est répandu dans les vestiaires des Ligues majeures de baseball (MLB) parce qu'un bon nombre de joueurs proviennent de pays d'Amérique latine. Depuis 2016, les équipes sont même obligées d'employer un interprète hispanophone à temps plein.

La situation n'est pas la même pour les joueurs qui ne maîtrisent ni l'anglais ni l'espagnol comme les lanceurs partants Hyun-Jin Ryu et Yusei Kikuchi des Blue Jays.

Plus qu'un simple interprète

Kevin Ando (droite) est l'interprète personnel du lanceur Yusei Kikuchi (gauche) chez les Blue Jays de Toronto. Photo : La Presse canadienne / Mark Taylor

Kevin Ando travaille pour le lanceur japonais Yusei Kikuchi à titre d'interprète depuis 2020. S'il a bien pour fonction de traduire et relayer précisément l'information de l'anglais au japonais et vice-versa dans les échanges entre le nouveau lanceur des Blue Jays et les membres de l'organisation, il agit aussi comme une bouée pour son employeur dans une mer qu'il apprend encore à naviguer, le baseball professionnel dans un milieu principalement anglophone.

Kikuchi a trois saisons derrière la cravate dans le baseball majeur. Il les a toutes disputées dans l'uniforme des Mariners de Seattle avant de se joindre à l'équipe torontoise cet hiver. En trois ans, il a amélioré son anglais, mais il se sent toujours limité.

J'essaie d'écouter et de comprendre tout ce qui se dit lors de nos rencontres, mais c'est encore difficile pour moi , explique-t-il. Je trouve important d'avoir Kevin à mes côtés pour bien tout saisir et pour avoir des conversations qui vont au-delà de la surface avec mes nouveaux coéquipiers afin d'en apprendre plus sur eux.

Son interprète estime d'ailleurs que le rôle est souvent incompris.

Ce que les gens ne réalisent pas quant à mon boulot, c'est que je ne fais pas que traduire les échanges qu'il a avec ses coéquipiers ou ses entraîneurs. Je pense que mon rôle principal est de le rendre le plus à l'aise possible, et c'est d'autant plus vrai alors qu'il arrive tout juste avec dans un nouvel environnement, avec une nouvelle équipe, une nouvelle organisation et un nouveau stade. Ça peut faire beaucoup pour lui alors qu'on aimerait qu'il se concentre sur ce qu'il peut apporter sur le terrain. C'est à moi de tout faire pour lui faciliter la vie , explique Kevin Ando.

Le lanceur Alek Manoah (droite) a appris quelques mots en coréen pour converser avec son coéquipier Hyun-Jin Ryu. Photo : La Presse canadienne / Steve Nesius

Le lanceur coréen Hyun-Jin Ryu emploie le Canado-Coréen Jun Sung Park pour l'aider à manœuvrer à travers les rigueurs de la vie d'un joueur de baseball professionnel en Amérique. Il n'a aussi que de bons mots pour son acolyte.

Je pense que les interprètes sont incroyables non seulement pour nous aider, nous, joueurs étrangers, avec le jargon lié au baseball ici (en Amérique), mais je sens qu'il y a des moments où l'attention au détail est aussi extrêmement importante et sans l'aide d'un interprète, je ne serais pas en mesure de comprendre toutes les directives , dit-il en entrevue au micro de Radio-Canada à Dunedin, en Floride.

Son coéquipier Alek Manoah l'a d'ailleurs surpris l'an dernier avec quelques mots en coréen, une attention qui n'est pas passée inaperçue.

Je ne veux pas lui donner plus de crédit qu'il n'en mérite parce qu'il s'agissait de petites phrases simples en coréen comme 'Bonjour'. Je n'étais pas très impressionné, mais j'ai apprécié l'effort! C'est ce qui compte , lâche-t-il avec un léger sourire.

Pour sa part, Manoah, qui maîtrise l'anglais et l'espagnol, les deux langues d'usage dans la MLB, demeure admiratif du travail des interprètes.