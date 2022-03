Canadien : pas de plan précis pour les nouveaux défenseurs Barron et Lagesson

On fait aussi de l’information en format collation.

Le défenseur néo-écossais a été acquis lundi dans l'échange qui a envoyé Artturi Lehkonen à l'Avalanche du Colorado. William Lagesson, obtenu des Oilers d'Edmonton en retour de Brett Kulak, et lui ont participé à un premier entraînement avec le Tricolore, mercredi.

(Le Canadien) est une équipe que j'ai regardée souvent quand j'étais jeune. C'est une bonne occasion qui s'offre à moi et je suis très content d'être ici , a dit Barron en français, lui qui a fait partie d'un programme d'immersion à Halifax du primaire au milieu du secondaire.

Il y avait beaucoup de profondeur avec l'Avalanche, a-t-il ajouté un peu plus tard en anglais. J'ai eu la chance de disputer deux matchs avec l'équipe cette année. Il y a un bon noyau ici aussi. J'espère avoir l'occasion de jouer des matchs et me préparer pour la saison prochaine.

Barron a été repêché au 25e rang par l'Avalanche en 2020. Certains croyaient qu'il serait choisi plus tôt, mais un problème de caillots sanguins a miné ses efforts lors de sa première année d'admissibilité au repêchage et il a glissé de quelques rangs sur la liste des équipes de la LNH.

Il semble avoir remis les pendules à l'heure depuis et a notamment brillé au Championnat mondial junior en 2021. Il a alors aidé le Canada à gagner l'argent et il avait comme partenaire de jeu Kaiden Guhle, qui appartient également au Canadien.

Nous nous sommes parlé brièvement. C'est excitant pour nous deux, a admis Barron. Nous réalisons que nous avons des chances décentes de jouer ensemble ici un jour. Nous avions fait plutôt bien au mondial junior. Nous avons une belle chimie.

Barron a noté avoir été retranché seulement vers la fin du camp de l'Avalanche l'automne dernier. Il a tenté de tirer le maximum de cette expérience, alors qu'il a eu la chance de côtoyer des étoiles comme Cale Makar et Nathan MacKinnon.

C'est fou de voir à quel point ils sont compétitifs, même à l'entraînement , a mentionné Barron.

Barron est finalement allé peaufiner son jeu dans la Ligue américaine de hockey. Il a amassé cinq buts et 15 aides en 43 rencontres avec les Eagles du Colorado. Il a également affirmé que les deux matchs qu'il a disputés avec l'Avalanche cet hiver lui permettront d'être plus à l'aise lors de sa première sortie avec le Canadien.

Il reste à voir quand cette première rencontre dans l'uniforme du Tricolore aura lieu. L'entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis a indiqué qu'il n'y avait pas de plan précis en place. Il a toutefois admis que la direction et les entraîneurs souhaitaient avoir l'occasion d'évaluer Barron en situation de match.

Son jeu va dicter le plan, a affirmé St-Louis. Il a l'occasion d'apprendre nos concepts de jeu et ça va l'aider pour la saison prochaine. Mais c'est à lui de saisir sa chance, de nous démontrer quel type de joueur il peut devenir.

Le plan concernant Lagesson est aussi vague. Le Canadien compte présentement huit défenseurs en santé au sein de son groupe. Kale Clague s'entraîne aussi avec ses coéquipiers, mais avec un chandail dénotant qu'il doit éviter les contacts.

Si Barron a affirmé se faire une fierté d'être bon sur l'ensemble de la patinoire, Lagesson a admis se concentrer sur le travail dans sa zone.

Je suis un défenseur qui travaille fort le long des rampes pour gagner ses batailles. Je fais des jeux simples et je bouge la rondelle rapidement , a expliqué le Suédois âgé de 26 ans.

Je veux démontrer ce que je suis capable de faire. Je crois que c'est une belle occasion qui s'offre à moi.

Lagesson a récolté quatre aides en 30 matchs avec les Oilers cette saison. Il a obtenu un temps de jeu moyen de 12:20.

Journée de traitements pour Nick Suzuki et Jonathan Drouin

Les attaquants Jonathan Drouin et Nick Suzuki n'ont pas participé à l'entraînement du Canadien, profitant plutôt d'une journée de traitements.

Les deux joueurs étaient en uniforme lundi, quand le Canadien s'est incliné 3-2 en prolongation face aux Bruins de Boston.

Le Tricolore reprendra le collier jeudi, quand les Panthers de la Floride seront les visiteurs au Centre Bell.

L'attaquant Brendan Gallagher, qui a raté les deux dernières rencontres du Canadien, est de retour dans l'entourage de l'équipe, mais il n'a pas repris l'entraînement. Il était à l'écart en raison d'un virus non lié à la COVID-19, mais il a aussi subi ce qui semble être une blessure au dos, jeudi dernier, face aux Stars de Dallas.

Le gardien Carey Price est resté à la maison mercredi, en raison d'une maladie elle non plus non liée à la COVID-19.