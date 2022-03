Journée de traitements pour Nick Suzuki et Jonathan Drouin

Les attaquants Jonathan Drouin et Nick Suzuki n'ont pas participé à l'entraînement du Canadien de Montréal, mercredi matin, au Complexe sportif Bell, profitant plutôt d'une journée de traitements.

On fait aussi de l’information en format collation.

Les deux joueurs étaient en uniforme lundi, quand le Canadien s'est incliné 3-2 en prolongation face aux Bruins de Boston.

Le Tricolore reprendra le collier jeudi, quand les Panthers de la Floride seront les visiteurs au Centre Bell.

L'attaquant Brendan Gallagher, qui a raté les deux dernières rencontres du Canadien, est de retour dans l'entourage de l'équipe, mais il n'a pas repris l'entraînement. Il était à l'écart en raison d'un virus non lié à la COVID-19, mais il a aussi subi ce qui semble être une blessure au dos, jeudi dernier, face aux Stars de Dallas.

Le gardien Carey Price est resté à la maison mercredi, en raison d'une maladie elle non plus non liée à la COVID-19.

Acquis lundi à la date limite des échanges, les défenseurs Justin Barron et William Lagesson ont participé à un premier entraînement avec le Canadien.