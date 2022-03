Madeline Schizas 10e du programme court des mondiaux

Schizas, une patineuse âgée de 19 ans originaire d'Oakville, en Ontario, a obtenu 64,20 points pour sa routine.

La patineuse canadienne Madeline Schizas au programme court à l'épreuve par équipe aux Jeux olympiques de Beijing 2022. Photo : afp via getty images / SEBASTIEN BOZON

Le programme court a été dominé par la Japonaise Kaori Sakamoto (80,32), médaillée de bronze de l'épreuve individuelle féminine aux Jeux olympiques de Pékin le mois dernier.

La Belge Loena Hendrickx, l'avant-dernière à s'exécuter, a terminé 2e avec 75 points, suivie de l'Américaine Mariah Bell à 72,55.

Le programme libre féminin aura lieu vendredi.

Du côté des couples, le programme court aura lieu un peu plus tard mercredi. Les duos canadiens formés de Vanessa James et d'Eric Radford, et d'Evelyn Walsh et de Trent Michaud seront notamment en action.

Du côté masculin, le programme court sera présenté jeudi.

Les mondiaux de patinage artistique de Montpellier se dérouleront jusqu'à dimanche.