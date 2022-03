Prise pour dopage aux JO, Kamila Valieva participe à une compétition en Russie

On fait aussi de l’information en format collation.

Kamila Valieva, qui a décroché l'or dans l'épreuve par équipe avant d'apprendre qu'elle avait échoué à un test antidopage à une substance interdite lors d'un contrôle survenu avant le début des JO, participera à une épreuve non officielle qui se déroulera en Russie à compter de vendredi.

Valieva, qui est âgée de seulement 15 ans, a obtenu la permission de participer à l'épreuve individuelle aux JO malgré son test positif à une substance dopante puisqu'elle est mineure. Et elle a terminé 4e.

Cependant, depuis la fin des JO, les athlètes russes ont été suspendus de toutes les compétitions internationales en raison de l'invasion russe de l'Ukraine.

L'épreuve par équipe qui aura lieu en Russie se déroulera à Saransk, en même temps que les Championnats du monde qui ont lieu en France.

La compétition russe opposera deux groupes de patineurs originaires du pays qui tenteront d'obtenir les titres individuels masculin et féminin, en plus de ceux des couples et de danse. Elle doit se dérouler de vendredi à dimanche.