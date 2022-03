Dunedin, la deuxième maison des Blue Jays depuis 45 ans

Partout où l'on va, le logo des Blue Jays apparaît. On ne compte plus le nombre d'affiches dans les rues de la ville annonçant la présence de l'équipe. Certains restaurateurs et hôteliers du coin font aussi flotter des drapeaux à l'effigie du populaire geai bleu.

Aux abords du TD Ballpark, coquet stade de 8 500 places revampé tout récemment au coût de dizaines de millions de dollars, ils sont des centaines d'amateurs vêtus de chandails des Jays. Certains sont des environs et ont appris à aimer la seule équipe canadienne de la MLB. D'autres ont fait le voyage depuis le Canada, en voiture ou en avion, pour voir leurs favoris avant le début de la saison au Centre Rogers de Toronto le 8 avril.

Ralph Carr et sa conjointe ont mis quatre jours à rallier Dunedin en voiture depuis Timmins, dans le Nord de l'Ontario. Ils assistent au match de mardi contre les Yankees avec leurs petits-enfants.

Dunedin est une ville touristique idyllique. On ne pourrait pas demander mieux à cette période de l'année , raconte-t-il. Et la chance de voir du baseball dans un climat pareil, c'est parfait.

Chris Wilson et sa copine sont aussi en vacances en Floride, mais le choix des dates n'était pas une coïncidence. C'était évident que nous allions venir voir les Blue Jays. C'est une chance unique de voir les joueurs de très près et ça ne coûte pas très cher , dit-il, vêtu d'une chemise à l'effigie d'un joueur des Jays.

« Les Blue Jays sont l'un des grands points d'intérêt de Dunedin et les résidents du secteur ont fait de l'excellent travail pour les accueillir et les faire sentir comme s'ils étaient à la maison, à Toronto. » — Une citation de Chris Wilson, partisan des Blue Jays

Dans la foule qui se masse à l'entrée du stade, il y a de tout. Des jeunes et des moins jeunes, des mordus de baseball et des curieux en quête d'une nouvelle expérience. Wayne Fairman et sa femme résident en Floride pendant l'hiver et remarquent un engouement certain lorsque vient le temps des camps d'entraînement. Les touristes déferlent dans le coin , dit-il.

Ce qui rend ces matchs (préparatoires) uniques, c'est l'air frais, les rayons du soleil, les palmiers un peu partout et la bière qui coûte moins cher , ajoute-t-il avec un large sourire.

Les locaux apprécient aussi la présence des équipes de baseball professionnelles pour les affaires. C'est le cas de Vivian Herrera et son mari qui dirigent une pratique pédiatrique à deux pas du stade des Blue Jays à Dunedin. Les places de stationnement qu'ils louent lors des matchs constituent d'importants revenus pour eux.

Pendant la pandémie, les Blue Jays sont venus jouer un peu plus ici. Nous avons été heureux de la tournure des événements parce qu'on a même eu droit à des matchs de saison régulière. On a vu plus de gens en ville plus longtemps. Ç'a été bon pour les restaurants et les entreprises du coin. La pandémie a été dure pour tout le monde , explique-t-elle.

Les Blue Jays n'ont pas qu'un stade à Dunedin. Ils ont aussi un important complexe d'entraînement à quelques lieues du TD Ballpark. Celui-ci s'étend sur 65 acres, comprend six terrains de pratique et un autre terrain couvert. Il compte aussi une énorme salle de conditionnement, un vestiaire digne des Ligues majeures et trois autres vestiaires pour accommoder les autres équipes de l'organisation torontoise dans les ligues mineures.

Somme toute, les joueurs des Blue Jays peuvent se sentir comme à la maison, à Dunedin, mais comme chaque année depuis 1977, ils migreront prochainement vers Toronto pour entreprendre la saison. Et celle qui vient est remplie de promesses.