Justin Kripps apporte son soutien aux athlètes contre Bobsleigh Canada Skeleton

Le pilote, médaillé de bronze en bob à quatre aux Jeux de Pékin et d'or en bob à deux en 2018, a publié mardi une lettre ouverte sur son compte Instagram pour appuyer la démarche de ses collègues qui demandent un changement à la direction de BCS.

J’appuie la démarche des athlètes de bobsleigh et de skeleton, écrit Kripps, en exigeant des changements dans la gouvernance de notre fédération.

Les règles de base de la gouvernance ne sont pas suivies, et résultat, personne ne tient la direction responsable. Je ne peux parler que de ma propre expérience. Bien que je n’ai pas personnellement été maltraité ou que je ne suis pas senti en danger, je sais que ce n’est pas le cas pour plusieurs.

Kripps rappelle que tous les athlètes doivent pouvoir travailler dans un milieu sain, quel que soit leur palmarès.

Gagner une médaille d’or olympique ne devrait pas être un prérequis pour être traité avec respect, rappelle-t-il, et ça me fend le cœur d’entendre les histoires qui sortent.

J’encourage les athlètes qui ont vécu ses expériences de porter plainte auprès de Safe Sport. Nous avons au sein de notre fédération des athlètes, des entraîneurs, du personnel extraordinaires, mais clairement, nous ne pourrons aller de l’avant sans un changement au sommet.

Safe Sport est le programme pour un sport sécuritaire du Centre canadien pour l'éthique dans le sport.

Misant sur la collaboration et la concertation au sein du milieu sportif, ce cadre assorti de sanctions veut rendre le sport plus sûr pour les athlètes, les entraîneurs, les officiels, les administrateurs et le personnel de soutien de tous les niveaux au pays.