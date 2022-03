Des mondiaux de patinage artistique sans précédent : 10 questions avec Alain Goldberg

Q. Qu'est-ce que ça change pour les athlètes que la Russie et la Chine ne soient pas présentes?

R. C'est une vitrine, c'est une chance extraordinaire de se faire valoir. C’est une opportunité inouïe de découvrir de grands patineurs, de nouvelles têtes d'affiche. On vient rebrasser les cartes.

Du patinage artistique sans les Russes, ça n'arrive pas ce genre d'occasion. Mais les absents ont toujours tort.

Ce sont des championnats uniques dans des circonstances très particulières. Ça ne s’est jamais produit.

Q. En quoi la compétition sera-t-elle différente?

R. Le Japon et les États-Unis devraient sortir gagnants de l’absence russe et chinoise. Ce sera une compétition beaucoup moins prévisible. On va voir de nouveaux visages se retrouver champions. Normalement, ils n'ont pas de pression d'aspirer au podium. Là, oui. Parce qu'ils auront des chances de gagner. Ce n’est pas pareil de patiner pour devenir champion que pour participer.

Dès mercredi, Radio-Canada Sports présentera en webdiffusion les Championnats du monde, à Montpellier, avec Jacinthe Taillon à la description et Alain Goldberg à l'analyse. Consultez l'horaire pour ne rien manquer des compétitions.

Q. C’est surtout du côté des femmes que ça va beaucoup changer?

R. Les trois meilleures (les Russes Anna Shcherbakova, Alexandra Trusova et Kamila Valieva, NDLR) ne sont pas là. C'est ouvert. Il va y avoir une compétition avec les Japonaises. Kaori Sakamoto avait gagné la médaille de bronze à Pékin. Ça se jouera entre elle et Wakaba Higuchi qui avait fini 5e.

Alysa Liu (États-Unis), Loena Hendrickx (Belgique) et Ekaterina Kurakova (Pologne) seront également très intéressantes à regarder patiner.

Anna Shcherbakova a remporté la médaille d'or à l'épreuve individuelle féminine aux Jeux olympiques de Pékin. Photo : afp via getty images / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Q. La seule Canadienne qui sera en action, c’est la jeune Madeline Schizas, qu’on a vu patiner à Pékin. Qu’est-ce qui l’attend?

R. Pour Madeline Schizas, ce sera plus difficile. Elle aura plus de pression sur elle maintenant qu'on la connaît. Elle en avait eu pour son épreuve solo après la compétition par équipe, parce qu'elle avait impressionné avec une 3e place. Ç’a été plus difficile pour elle en individuel (19e place).

Elle a patiné quatre fois aux Jeux olympiques, en plus des entraînements. Cette fois-ci, elle patinera seulement deux fois. C’est beaucoup moins épuisant que les JO. Elle n'avait pas l'habitude de faire les compétitions de cette manière-là. Elle sera dans de meilleures dispositions, mais avec une pression supplémentaire.

Madeline Schizas a eu 19 ans lors de ses premiers Jeux olympiques. Photo : Getty Images / Harry How

Q. Qu’est-ce que ça implique pour des athlètes de devoir prendre part aux mondiaux quelques semaines seulement après les Jeux olympiques?

R. C’est extrêmement exigeant. Ce n’est pas pour rien qu’on voit souvent les champions olympiques s’absenter des Championnats du monde quelques semaines plus tard. Les grands patineurs ne se présentent pas par peur de ne pas pouvoir répéter leurs exploits. Ils ne veulent pas se faire dévaloriser leur titre olympique.

La question peut se poser pour Nathan Chen (champion à Pékin et triple champion du monde, NDLR), qui a annoncé qu’il ne sera pas là en raison d’une blessure. S’il n’est pas au top de ses capacités, c’est plus avantageux pour lui de se retirer.

Nathan Chen souhaitait devenir le premier patineur à gagner quatre titres mondiaux d'affilée depuis l'Américain Scott Hamilton, de 1981 à 1984. Photo : Getty Images / Matthew Stockman

Q. Chen ne sera pas là, mais ça laisse la chance à un autre Américain de se faire valoir.

R. Il faudra suivre attentivement le jeune Ilia Malinin, qui n'a que 18 ans. Il n'avait pas été envoyé à Pékin et pourtant, il réussit les mêmes figures que Chen. Ce sera l'agent perturbateur de cette compétition. Aux mondiaux juniors en 2020, il était 16e. Et là, il est 2e aux États-Unis. C'est un phénomène.

Les Japonais Shoma Uno et Yuma Kagiyama seront également à surveiller.

Du côté canadien, Roman Sadovsky voudra faire oublier ses contre-performances des JO. Keegan Messing pourra espérer obtenir un meilleur classement (11e à Pékin). S'il se classe parmi les cinq premiers, ce sera un exploit.

Q. En danse, la 1re place n’est même pas une question avec les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron.

R. Papadakis et Cizeron sont au-dessus de la mêlée. C'est un plébiscite qu'ils vont aller faire, ce n'est pas une compétition. Ils seront chez eux en France, mais c'est loin d'être facile. Quand ils s'entraînent à Montréal, ils sont tranquilles dans leur coin. Quand ils sont en France, ils ont une notoriété telle qu'ils sont beaucoup plus sollicités. Mais ils sont capables de faire ça, ils sont quand même quatre fois champions du monde.

C'est la première fois que ça se passe en France et pour eux, c'est vraiment l'apothéose de toute leur carrière. Mais ce n'est jamais gagné. Quand on monte sur la glace, il peut se passer n'importe quoi. On ne sait jamais ce qui peut arriver.

Les deux duos américains (Hubbell/Donohue et Chock/Bates) voudront aller chercher la 2e place, tout comme les Italiens (Guignard/Fabbri). Le couple espagnol (Smart/Diaz) est aussi très beau à voir.

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont récolté leur premier titre olympique à Pékin. Photo : Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Q. Qu’en est-il des trois duos canadiens en danse?

R. Piper Gilles et Paul Poirier voudront faire mieux que leur 7e place aux Jeux olympiques. Mais pour eux, un podium semble peu probable. Je dirais au mieux une 4e place. Aux mondiaux en 2021, ils avaient fini 3es, mais Papadakis et Cizeron étaient absents.

Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen (9es à Pékin) pourraient arriver à les dépasser. Ils étaient tout à fait exceptionnels aux Jeux, avec un très bon programme. À voir si le jury va défaire le classement olympique, ce qui arrive rarement.

Marjorie Lajoie et Zachary Lagha ont livré une performance extraordinaire en Chine et ils auraient dû obtenir mieux qu’une 13e place. Ça vivait, ça bougeait. C’était d’une grande fraîcheur et d’une grande vivacité. C’est ceux qui m’ont le plus impressionné.

Marjorie Lajoie et Zachary Lagha vivaient leur première expérience olympique à Pékin. Photo : Getty Images / Justin Setterfield

Q. Parmi les couples, Trennt Michaud et Evelyn Walsh auront enfin leur chance. Ils avaient fini 2es des Championnats canadiens derrière Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro, mais c’est Eric Radford et Vanessa James qui ont été envoyés en Chine.

R. Michaud et Walsh sont les seuls Canadiens qu'on n'a pas vus patiner à Pékin. On va les découvrir. Ils auraient dû être aux Olympiques. Radford et James n'avaient pas fait le programme libre et avaient mal patiné le court aux essais canadiens. Ils voudront patiner sans faute et montrer qu’ils méritaient leur place.

Pour Moore-Towers et Marinaro, c’est le chant du signe. Ils ont mal assumé leur rôle et ont eu une saison déplorable. Ils ont beaucoup de mal à se remettre de leur 10e place et auront des décisions à prendre.

Le podium des couples sera complètement différent, puisque les cinq premières places étaient occupées par des Chinois et des Russes à Pékin.

Q. À quoi peut-on s’attendre de James et Radford?

R. Ils auront à prouver qu’ils peuvent patiner avec plus d’assurance que cette première grande présentation olympique. Ils ont à se prouver à eux-mêmes qu’ils peuvent regagner le niveau des meilleurs.

Ils ont manqué de temps pour se préparer. Leur chorégraphie n’avait pas tout ce qu'il faut pour marquer les esprits. Ils peuvent patiner plus vite, ils peuvent apporter quelques modifications, mais ils ne peuvent pas changer l’esprit même dans lequel ils ont patiné.