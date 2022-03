Blessé, Rafael Nadal doit repousser le début de sa saison sur terre battue

De nouveau no 3 mondial, il s'est blessé au pectoral gauche et aux côtes à Indian Wells, ce qui l'a empêché de pouvoir pleinement défendre ses chances en finale d'Indian Wells dimanche.

Nadal, âgé de 35 ans, pourrait donc manquer le tournoi Masters 1000 de Monte-Carlo (du 11 au 17 avril) ainsi que le tournoi de Barcelone (18-24 avril).

Ce ne sont pas de bonnes nouvelles et je ne m'y attendais pas , a reconnu le Majorquin.

Les Internationaux de France, à Paris, sont programmés du 23 mai au 5 juin. Sera-t-il remis à temps pour tenter de remporter son tournoi fétiche une 14e fois?

Je suis effondré et triste, a-t-il reconnu. J'arrivais à une partie très importante de la saison avec de très bonnes sensations et de bons résultats.

La douleur au pectoral gauche est apparue lors de sa demi-finale contre son compatriote Carlos Alcaraz.

J'avais mal. J'ai du mal à respirer. Quand je respire, quand je bouge, c'est comme une aiguille qu'on appuie. Et ce n'est pas seulement la douleur, ça affecte ma respiration , avait-il alors expliqué en conférence de presse.

Sur Twitter, Nadal a toutefois promis d'être patient et de travailler dur pour se remettre de cette blessure.

J'ai toujours cet esprit de combat et de dépassement , a-t-il assuré.

La mission de Medvedev

Rafael Nadal et Novak Djokovic absents, Daniil Medvedev voudra remporter le titre à Miami, deuxième Masters 1000 américain du début de saison, et redevenir no 1 mondial, la place de no 1 qu'il a occupée pendant trois semaines.

En effet, Novak Djokovic ne pourra pas défendre sa place. Non vacciné, il est interdit d'entrée sur le territoire américain.

Le vainqueur du tournoi d'Indian Wells, Taylor Fritz, n'est pas au mieux lui non plus : il est blessé à la cheville droite. Il devait passer lundi une imagerie par résonance magnétique (IRM) pour en déterminer la gravité.

À Miami, Medvedev a donc des points à prendre et surtout un moral à se refaire depuis sa défaite en finale des Internationaux d'Australie, où il a été battu par Nadal au terme d'une lutte épique de plus de cinq heures.

Le Russe jouera sans mention de son pays ni représentation de son drapeau, selon la directive du circuit ATP en réponse à la guerre en Ukraine.

Il pourrait devoir commencer le tournoi contre le Britannique Andy Murray. Et des habitués comme lui du groupe sélect des cinq premiers au monde, Alexander Zverev (4e) et Stefanos Tsitsipas (5e), tenteront de lui barrer la route.

Félix Auger-Aliassime Photo : Associated Press / Simon Baker

Félix Auger-Aliassime, 10e à l'ATP et tête de série no 7, a obtenu un laissez-passer au premier tour et affrontera au deuxième tour le Serbe Miomir Kecmanovic, 48e au monde.

Denis Shapovalov, 14e à l'ATP et tête de série no 12, a lui aussi obtenu un laissez-passer au premier tour et ne connaît pas encore son premier adversaire. Il pourrait affronter le Sud-Africain Lloyd Harris, 44e au monde, au deuxième tour.

Deux Canadiennes dans le tableau

Sur le tableau dames, en l'absence de la no 1 au classement WTA, Ashleigh Barty, au repos elle aussi, Iga Swiatek est la favorite.

La Polonaise vient de s'imposer à Indian Wells et s'est hissée au 2e rang du classement WTA. Elle devance la Grecque Maria Sakkari (3e), qu'elle a battue sans mal en finale dimanche.

Elles tenteront de confirmer à Miami et se méfieront de la Bélarusse Aryna Sabalenka (4e), en méforme, qui devra se ressaisir.

Les regards seront inévitablement tournés vers la Bélarusse Victoria Azarenka, qui, pour une raison inconnue, a fondu en larmes en plein match du troisième tour à Indian Wells, et vers la Japonaise Naomi Osaka, qui, elle, a craqué après une invective en provenance du public ( Naomi, tu es nulle! ).

Leylah Annie Fernandez Photo : Gracieuseté : WTA

La Québécoise Leylah Annie Fernandez, 22e au monde et tête de série no 18, a obtenu un laissez-passer pour le deuxième tour et ne connaît pas encore sa première adversaire.

Elle pourrait affronter au deuxième tour la Tchèque Teresa Martincova, 46e au monde.

Rebecca Marino, 156e au classement WTA, a obtenu son billet pour le tableau principal mardi.

Dans son dernier match de qualifications, elle a battu en deux manches de 6-3 et 6-2 la Chinoise Lin Zhu, 256e au monde.

La Canadienne a connu un gros match, réussissant six as (contre aucun pour son adversaire) et parvenant à sauver les six balles de bris que Zhu avait obtenues. Marino a de plus passé 75,4 % de ses premières balles de service (contre 73,3 % pour Zhu).