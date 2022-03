Plongé au coeur d’une controverse, Mickelson ratera le Tournoi des Maîtres

Le golfeur américain de 51 ans, auteur de remarques acerbes sur le circuit PGA le mois dernier et soutien d'une Super Ligue dissidente financée par l'Arabie saoudite, figure dans la liste des anciens champions ne concourant pas au 86e Masters, qui se déroulera du 7 au 10 avril sur le célèbre parcours de Géorgie.

Une interrogation entoure plus que jamais sa participation au championnat PGA, dont il est tenant du titre, en mai à Tulsa.

Le gaucher, devenu le plus vieux joueur vainqueur d'un tournoi majeur en remportant à 50 ans le championnat PGA en 2021, s'était attiré les critiques des grands noms du circuit et de ses organisateurs le mois dernier en annonçant sa volonté de s'engager dans la Super Ligue de golf financée par l'Arabie saoudite et en fustigeant le fonctionnement du PGA Tour. La séquence a conduit Mickelson à présenter ses excuses et annoncer prendre du recul .

C'est une occasion unique de remodeler la façon dont le PGA Tour fonctionne , avait justifié l'Américain à propos de son soutien à la Super Ligue soutenue par l'Arabie saoudite dans les extraits d'une biographie à paraître écrite par le journaliste Alan Shipnuck.

Ils ont employé des méthodes manipulatrices, coercitives et brutales car, nous les joueurs, n'avons pas de recours , avait également affirmé Mickelson en visant le circuit PGA, tout en soulignant le bilan horrible en matière de droits humains du royaume saoudien.

Le commissaire du PGA, Jay Monahan, avait déclaré plus tôt ce mois-ci n'avoir pas parlé avec Mickelson de ses plans de retour sur le circuit. Quand il sera prêt à revenir sur le PGA Tour, nous aurons cette conversation , avait ouvert Monahan.

En plus du championnat PGA 2021, Mickelson a également remporté le Tournoi des Maîtres en 2004, 2006 et 2010, le PGA 2005 et l'Omnium britannique en 2013. Il s'est aussi classé six fois deuxième des Internationaux des États-Unis.