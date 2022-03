Les Blue Jays prêts pour la course aux grands honneurs

DUNEDIN – N'eut été de la pandémie, une vague bleue déferlerait peut-être sur le Canada vu les succès qu'ont connu les Blue Jays de Toronto loin de leurs partisans ces deux dernières années. Qu'à cela ne tienne, les représentants de la Ville Reine semblent prêts à faire de cela une réalité en 2022 alors qu'ils visent les plus hauts sommets et se sont offerts les moyens de leurs ambitions.

Il y a une semaine que le camp d'entraînement de l'équipe a débuté à Dunedin, en Floride et on sent le message on ne peut plus clair. Les Blue Jays sont sérieux dans leur poursuite d'un premier sacre en Série mondiale depuis 1993.

L'ascension d'équipe en construction à prétendante au titre semble complétée à Toronto. Vladimir Guerrero fils et Bo Bichette se rangent désormais parmi les joueurs étoiles du baseball majeur et la direction a choisi de bien les entourer en déliant les cordons de la bourse depuis plus d'un an.

Depuis 2021, l'état-major des Blue Jays a en effet octroyé trois des quatre contrats les plus lucratifs de son histoire. George Springer a eu 150M$, puis José Berríos et Kevin Gausman ont eu respectivement 131M$ et 115M$. Seul Vernon Wells, des anciens Blue Jays, peut se targuer d'avoir signé un contrat aussi imposant à Toronto. Il avait paraphé une prolongation de contrat de sept ans et 126M$ en 2006.

Les Jays ont aussi osé en échangeant certains de leurs meilleurs espoirs récemment pour faire l'acquisition de joueurs établis comme Matt Chapman pas plus tard que la semaine dernière.

Et si les mots Série mondiale ne sont pas évoqués en public chez les Blue Jays, les joueurs ne sont pas moins gênés de dire qu'ils veulent dominer le baseball majeur. Guerrero a énoncé sa pensée jeudi dernier : ce qu'on a fait l'an dernier, c'était la bande-annonce et cette saison, je crois que vous verrez le film!

(La direction) a fait tout ce qu'elle a dit qu'elle était prête à faire pour montrer aux joueurs dans le vestiaire qu'elle croit en eux, pour les entourer avec des joueurs qu'elle estime capables de les aider à être meilleurs , avait aussi dit Springer un peu plus tôt.

L'équipe de baseball de Toronto a remporté 91 matchs en 2021, atteignant le plateau des 90 victoires pour la septième fois de son histoire. Ce ne fut toutefois pas suffisant pour accéder aux séries éliminatoires, étant coiffé à la toute fin par les Red Sox de Boston, mais ça a validé le projet des Blue Jays. Malgré le fait qu'ils ont disputé la majorité de leurs matchs aux États-Unis et perdu quelques-uns d'entre eux en raison d'une relève douteuse, les Torontois ont prouvé leur valeur et qu'ils valaient croire en eux.

Une rotation revampée

Les Blue Jays ont consenti un contrat de 115M$ à Kevin Gausman pour qu'il les rejoigne cet hiver. Photo : Getty Images / Harry How

Aucune facette de la formation des Blue Jays n'a plus changé depuis le début de l'ascension de l'équipe en 2020 que la rotation de lanceurs. L'artilleur coréen Hyun-Jin Ryu est aujourd'hui le seul partant à avoir joué pour Toronto avant la saison dernière.

Hormis Ryu, le gérant Charlie Montoyo misera sur José Berríos, Kevin Gausman, Alek Manoah et Yusei Kikuchi, mis sous contrat la semaine passée, pour la saison 2022. Il s'agit de l'une des meilleures rotations vues à Toronto dans les dernières années.

Cet arsenal de lanceurs rappelle évidemment celui de 2021 alors que Gausman et Kikuchi ont pris la place de Robbie Ray et Steven Matz, venus se prouver à Toronto, puis partis sous d'autres cieux pour des ententes plus lucratives. Et, étant donné les succès que les lanceurs partants ont procurés aux Blue Jays l'an dernier, il y a lieu de se faire de belles idées dans le camp torontois.

Y a-t-il un gaucher dans la salle?

Les Blue Jays ne sont pas parfaits sur papier. Au chapitre de leurs défauts, on compte leur maigre groupe de frappeurs gauchers.

À l'avant-champ, seuls le joueur de deuxième but Cavan Biggio et le receveur Reese McGuire sont gauchers. Parmi les voltigeurs, aucun de George Springer, Teoscar Hernandez, Lourdes Gurriel fils et Randal Grichuk n'est gaucher, de sorte que Charlie Montoyo pourrait présenter une formation composée uniquement de frappeurs droitiers lors d'un match cette saison.

Cela ne risque pas de causer la perte des Blue Jays, mais il peut certes être avantageux pour une équipe de compter sur une variété de frappeurs puisque cela permet notamment de déstabiliser en un sens le lanceur adverse. Cela explique entre autres pourquoi les noms de Michael Conforto, un joueur autonome, et de José Ramírez, des Guardians de Cleveland, ont récemment été liés aux Blue Jays dans la machine à rumeurs. Ils sont tous les deux gauchers, et d'excellents frappeurs de surcroît.