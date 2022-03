Le regard tourné vers l’avenir

On y revient dans un instant. D’abord, l’état des lieux.

Artturi Lehkonen et Brett Kulak ont quitté Montréal. Deux départs qui s’ajoutent à ceux de Tyler Toffoli et de Ben Chiarot dans les dernières semaines. C’est beaucoup.

Et même si l’on savait bien que le Tricolore aurait un autre visage après la date limite des échanges, on ne pouvait connaître l’ampleur de la chirurgie. Hughes lui-même ne pouvait s’en douter, lui qui a assuré que son équipe ne procéderait pas à une vente de feu, et s’est finalement fait surprendre par des propositions alléchantes à la dernière minute.

Dans le cas de Lehkonen par exemple, jusqu’à midi, 13 h, notre plan était de le garder .

Mais les choses ont changé. Parce que les autres équipes ont offert des contreparties intéressantes. On parle ici de choix et d’espoirs, exactement ce dont les joueurs actuels dans la LNH n’ont généralement absolument rien à faire.

Jake Allen l’a reconnu à mots couverts.

Nous, les joueurs, on ne connaît pas grand-chose aux espoirs, mais on dirait que la direction a fait du bon travail dans ces échanges. Je ne suis pas un analyste, mais ils ont obtenu le maximum pour ces joueurs. Et les gars valaient ça. Ils jouaient vraiment bien. Des gens pensaient que ce serait une vente de feu ici, que tout le monde prendrait la porte, mais on savait qu’on avait une bonne équipe. Du bon monde dans le vestiaire, de bons leaders , a expliqué le gardien après la défaite de son équipe lundi soir.

Si l'on inclut les échanges de Toffoli et de Chiarot, Hughes a obtenu six choix au repêchage, dont quatre dans les deux premiers tours, et six espoirs, dont un ou deux franchement intéressants.

Mais voilà, personne ne peut vraiment se mettre la tête dans le sable, malgré la renaissance de Cole Caufield, l’aplomb de Nick Suzuki, le retour de Joel Edmundson, la perspective de revoir Carey Price, la possibilité, en somme, que le CH soit peut-être plus compétitif plus rapidement qu’on le croit.

Malgré tout ça, le chemin sera ardu, a prévenu Allen.

« On sait que ce ne sera pas l’affaire d’un an. On ne se retrouvera pas en finale de la Coupe Stanley l’an prochain. Ça va prendre deux, trois ans. Si tu ne regardes pas les choses en face, tu vas peut-être manquer le bateau. Mais quand nous serons rendus là, ç’aura valu la peine d’attendre. » — Une citation de Jake Allen, gardien de but du Canadien de Montréal

Le gardien n’allait certainement pas confier devant les caméras qu’il n’avait pas envie de passer à travers un tel parcours, mais il aurait pu se montrer plus circonspect. Allen, clairement, semble prêt à rester à Montréal. Parce qu’il y a un nouveau souffle depuis l’arrivée de Martin St-Louis et du tandem Hughes/Gorton.

C’était une journée difficile pour plusieurs.

Joel Armia a vu partir un grand ami en Lehkonen.

St-Louis a parlé d’une journée difficile pour l’entraîneur aussi .

J’aime mes joueurs , a-t-il ajouté.

Au moins, le Tricolore peut enfin regarder de l’avant. Finis les rumeurs, les ragots, les nuits blanches pour certains, l’insidieuse incertitude.

Il reste maintenant 19 matchs à cette campagne qui semble avoir commencé quand Adélard Godbout était premier ministre. Et il y a une culture à bâtir, à entretenir, particulièrement après le départ de certaines figures de proue de ce vestiaire.

On ne recommence pas à zéro l’année prochaine. Tu bâtis. Tu as du momentum avec tout ce que tu as construit. C’est un mois important , a lancé l’entraîneur-chef.

Une défense à remanier

Contre Boston lundi, une défaite de 3-2 en prolongation soit dit en passant, on a vu un aperçu de ce qui attend cette équipe, particulièrement en défense.

Kulak maintenant parti, la liste des arrières ne fait que s’allonger.

Si l’on tient pour acquis que ce n’est qu’une question de temps dans le cas de Jeff Petry, comme l’a laissé entendre Hughes en spécifiant qu’il n’avait aucun problème avec le joueur, mais que la décision familiale semblait définitive, le CH sera amputé de trois de ses quatre piliers défensifs de l’an dernier, en plus d’un autre joueur fort utile ces dernières saisons.

Quelques bons coups d'épaule ont été distribués lundi soir au Centre Bell, dans le match entre le Canadien et les Bruins. Photo : usa today sports / Eric Bolte

Alexander Romanov a encore joué 23 minutes lundi soir. Joel Edmundson retrouve son synchronisme et sera appelé à se tailler la part du lion. Il y aura des postes à pourvoir et de la compétition à l’interne parmi les jeunes Justin Barron, Jordan Harris (si jamais il s’entend avec le Canadien) et Kaiden Guhle, parmi d’autres.

Le vétéran David Savard souhaite aussi faire partie de la solution, lui qui revenait au jeu après huit semaines d’absence et une vilaine blessure à une cheville.

Beaucoup de questions, peu de réponses encore, mais au moins, une certitude pour les prochaines semaines : ce groupe ne changera plus.

En rafale

Autre performance magistrale de 43 arrêts de Jake Allen, au sommet de son art depuis son retour au jeu jeudi dernier. Le CH se dirigeait vers une victoire surprise avant que Connor Clifton déjoue le gardien en ratant son tir en toute fin de troisième période.

Brad Marchand a scellé le débat en prolongation d’une feinte à arracher quelques larmes aux plus insensibles d’entre vous. C’était son deuxième filet de la soirée à son huitième tir. Le Néo-Écossais se rattrapait en quelque sorte après avoir fait cadeau de la rondelle à Joel Armia pendant que son équipe jouait à cinq contre quatre. Le Finlandais avait alors porté le compte à 2-1.

Après le match, St-Louis a été élogieux à l’égard de son ancien adversaire.