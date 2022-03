Les Raptors manquent d’énergie et s’inclinent à Chicago

Disputant un second match important sur la route en deux soirs, les Raptors de Toronto ont été incapables de rééditer leur exploit de la veille et ont baissé pavillon 113-99 devant les Bulls, lundi, à Chicago.

Fred VanVleet a brillé à son retour au jeu avec 19 points, 6 rebonds et 9 passes décisives, tandis que Pascal Siakam a encore une fois été productif en attaque avec 22 points.

Le Québécois Chris Boucher a aussi offert une belle performance avec une récolte de 19 points et 10 rebonds dans la deuxième unité.

DeMar DeRozan a hanté son ancienne équipe en marquant 26 points pour les Bulls. Son coéquipier Zach LaVine a aussi amassé 26 points.

Les Raptors avaient l'occasion de s'approcher à un demi-match des Bulls et du 5e rang dans l'Association de l'Est, mais ils ont clairement manqué d'énergie en fin de match. Les réservoirs semblaient vides après l'immense victoire arrachée aux 76ers dimanche, à Philadelphie, au compte de 93-88.

La formation de l'entraîneur-chef Nick Nurse bénéficiait tout de même du retour au jeu de son meneur VanVleet. Le joueur étoile était fin prêt en début du match, enfilant trois des cinq premiers paniers des siens, en plus d'obtenir des passes décisives sur les deux autres.

Ce duel de la plus haute importance a été à la hauteur des attentes. Les deux équipes ont répliqué coup pour coup, s'échangeant l'avance à de multiples reprises au cours de la première mi-temps. À la pause, ce sont toutefois les Raptors qui sont rentrés au vestiaire avec une avance d'un point, soit 55-54.

Une situation attribuable grâce au brio de Boucher, sous le panier, et de Siakam, qui comptait déjà 16 points.

En seconde mi-temps, les deux formations ont repris la bataille avec tout autant d'ardeur. À la fin du troisième quart, les Bulls ont profité d'une séquence de 15-0 pour s'offrir un coussin de 13 points.

Les jambes des Torontois semblaient alors de plus en plus lourdes et les Bulls n'ont d'ailleurs plus jamais été inquiétés par la suite.

Les Raptors ont subi une première défaite en sept matchs sur la route. Pour les Bulls, il s'agit d'une première victoire en quatre rencontres.

Il reste encore un autre affrontement d'une importance cruciale pour la formation canadienne, jeudi, contre les Cavaliers. L'équipe de Cleveland occupe actuellement le 6e rang, grandement convoité par les Raptors puisqu'il permet un accès direct aux séries.