Il y a deux ans, sur le même circuit de Sakhir, Charles Leclerc avait presque la course gagnée dans sa Ferrari quand un problème moteur l’avait fait reculer au 3e rang. Résultat crève-cœur alors qu’il pensait remporter sa première course de F1.

Dimanche à Bahreïn, dans le dernier tour de la course, quand tous les indicateurs étaient au vert dans sa SF-75 et qu’il était à quelques virages du drapeau à damier, il n’a pas pu s’empêcher d’envoyer un message à son ingénieur: something is strange with the engine (le moteur a un problème), long silence de l’ingénieur avant un copy (bien reçu) soulagé. Leclerc a alors répondu: just kidding (je blaguais).

Charles Leclerc en pole à Bahreïn Photo : Getty Images / Lars Baron

Son patron Mattia Binotto a dû moyennement apprécier, car Leclerc n'a pas seulement fait peur à son ingénieur, mais à des dizaines de personnes au garage et à l’usine qui sont à l’affût du moindre signal anormal venant de la monoplace et qui ont dû se plonger, inquiets, dans leurs données télémétriques.

Mais comment en vouloir au Monégasque? Sa victoire lui a permis d’effacer un très mauvais souvenir, et lui permet ainsi qu’à Ferrari de prendre l'avance en ce début de saison 2022.

Ferrari, l’équipe mythique comme l’a rappelé Lewis Hamilton, a confirmé ses bons essais présaison en s’offrant un doublé au terme des 57 tours de piste. Mais chez les rouges, on est bien conscient que pour que ce doublé se concrétise, il aura fallu une défaillance de l’alimentation en essence des deux monoplaces de l’équipe Red Bull à quelques minutes d’intervalle à la fin de la course.

Quand Max Verstappen a abandonné, Carlos Sainz fils a hérité du 2e rang, après un week-end difficile, a-t-il admis après coup, et quand Sergio Pérez a abandonné, Lewis Hamilton a hérité, lui, de la 3e place sur le podium.

Red Bull va vite colmater la brèche apparue en course à Bahreïn, en sachant que la RB18 est très rapide en ce début de saison. Le personnel à l’usine de Milton Keynes réglera le problème d’alimentation cette semaine avant que les voitures reprennent la piste en Arabie saoudite.

Ferrari avait décidé de sacrifier la saison 2021 pour plancher sur la nouvelle réglementation et le retour à l’effet de sol qui doit permettre aux pilotes de se rapprocher les uns des autres et de pouvoir se battre sans que la voiture perde ses appuis et les oblige à lever le pied. Le but semble atteint à la lumière des bagarres qu'on a pu voir pendant le grand prix.

La SF-75, résultat de tous ces mois d'efforts à l'usine, semble bien née, comme en font foi la pole position de Charles Leclerc, le tour le plus rapide de la course (au 51e) et sa victoire après un furieux combat avec Max Verstappen entre les 17e et 19e tours.

La Ferrari SF-75 a montré qu’elle était performante sur un tour et compétitive (et solide) sur la durée d’une course de 57 tours sur un circuit abrasif pour les pneus.

En plus, Leclerc a fait preuve de beaucoup de maturité dans son duel avec Verstappen en réfléchissant à la meilleure façon de riposter au Néerlandais.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Max Verstappen attaque Charles Leclerc au 17e tour du Grand Prix de Bahreïn. Photo : Getty Images / Mark Thompson

Ce qu’il a fait à la perfection, pas une, pas deux, mais trois fois, jusqu'à la grosse erreur de Verstappen à sa troisième tentative au 19e tour, quand il a allumé ses pneus, l'obligeant à abandonner le combat. 1 à 0 Ferrari sur Red Bull.

Ferrari fait briller Haas

Ferrari peut aussi célébrer la solide performance et inattendue de l’équipe américaine Haas, avec la 5e place du Danois Kevin Magnussen à son retour en F1 après une année d’absence.

Cette équipe, propriété de l’industriel américain Gene Haas, a tissé des liens très étroits avec Ferrari et bénéficie non seulement de la motorisation Ferrari, mais également d’un soutien technique.

Il y a dans la Haas VF-22 beaucoup de composantes Ferrari: le groupe propulseur, la direction, la transmission ainsi que l’instrumentation du cockpit, le volant.

Kevin Magnussen dans la Haas VF-22 devant la Mercedes-Benz de George Russell sous les projecteurs de Bahreïn Photo : Getty Images / Lars Baron

Un bâtiment à l’usine de Ferrari à Maranello, aujourd'hui consacré au travail pour l’équipe Haas, a vu de nombreux ingénieurs de Ferrari y être transférés (pour remplacer la moitié du personnel du fabricant automobile Dallara engagé par Haas).

Ils ont en quelque sorte changé d’employeur sans changer de domicile. Ce qui fait l’affaire de Ferrari, qui doit revoir sa façon de fonctionner, à la baisse, en fonction du plafond budgétaire fixé à 141,2 millions de dollars américains cette saison.

Sans compter l’arrivée de Simone Resta comme directeur technique, prêté par Ferrari. Simone Resta qui a rappelé fièrement lors du lancement de la VF-22 que l’équipe Haas avait enfin un vrai bureau d’études, omettant volontairement de parler de la forte empreinte de Ferrari.

La collaboration s’est clairement resserrée dans la conception de la nouvelle voiture de 2022. De là à dire que la VF-22 est un clone de la SF-75, il y a un pas à ne pas franchir, avertit le patron de l’équipe Haas, Günther Steiner.

Pour l’instant, on ne veut pas rappeler dans le paddock la controverse impliquant Racing Point et Mercedes-Benz en 2020, mais si les pilotes Haas s’invitent régulièrement dans le top 10, la concurrence répliquera et les critiques se feront plus féroces.

Une chose est sûre, Gene Haas ne pouvait pas rêver à meilleur revirement de situation.

Mick Schumacher (à gauche) et Kevin Magnussen, réunis pour la saison 2022 Photo : Getty Images / MAZEN MAHDI

En plein milieu des essais présaison de Barcelone, la guerre en Ukraine a éclaté, et il a senti le besoin (et l’urgence) de couper les liens avec l’oligarque russe Dimitri Mazepin, cofondateur de l’entreprise Uralkali, qui était le principal investisseur de l’équipe.

Le pilote Nikita Mazepin, fils de l’oligarque, a donc perdu son volant au profit de son ancien pilote, Kevin Magnussen, qui s’apprêtait à faire une saison en endurance avec Peugeot.

Il a donc retrouvé sa seconde famille (dont il a fait partie pendant quatre ans, entre 2017 et 2020) lors des essais présaison de Bahreïn, une semaine avant le début de la saison.

Sans kilométrage suffisant, il a montré que son bagage pouvait suffire, avec sa 7e place sur la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn et sa 5e place à l’arrivée.

Évidemment, il faut tenir compte du double abandon de Red Bull pour contextualiser le résultat du Danois, mais son coéquipier Mick Schumacher a, lui, fini au 11e rang (parti de la 12e place sur la grille), ce qui confirme la qualité de la VF-22.

L'équipe Haas à Bahreïn Photo : Haas F1 / Twitter

Privé de l'argent russe, Gene Haas pourra maintenant convaincre de nouveaux investisseurs de le suivre en 2022, fort de ce résultat sous les projecteurs du Royaume de Bahreïn. Ce qui permettrait à l'équipe de poursuivre le développement de la VF-22 le plus longtemps possible durant la saison 2022.

À plus d'un titre, Ferrari retrouve en ce début de saison sa superbe en piste dans la performance de Charles Leclerc et à Maranello dans son expertise technique au service de l'équipe Haas, et sort grande gagnante de ce premier grand prix de la saison.