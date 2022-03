Huit ans de plus pour Jesperi Kotkaniemi en Caroline

On fait aussi de l’information en format collation.

L'entente, d'une valeur de 38,56 millions de dollars, soit 4,82 M$ par saison, a été officialisée lundi. Elle lie Kotkaniemi à l'équipe jusqu'à la conclusion de la saison 2029-30.

L'attaquant de 21 ans a obtenu 23 points, dont 11 buts, en 59 rencontres cette saison avec les Hurricanes. Ses 11 buts ont égalé sa marque personnelle, établie en 79 matchs avec le Canadien de Montréal en 2018-19.

Kotkaniemi a été acquis du Tricolore l'été dernier quand le CH a refusé d'égaler l'offre hostile des Hurricanes.

En 230 rencontres dans la LNH, le Finlandais a récolté 33 buts et ajouté 52 mentions d'assistance, en plus de marquer neuf buts et récolter 12 points en 29 matchs éliminatoires.

Il a été le troisième choix au total lors du repêchage de 2018.

DeBrusk reste à Boston

Jake DeBrusk a signé une prolongation contractuelle de deux ans avec les Bruins de Boston.

La valeur annuelle de cette entente s'élève à quatre millions de dollars.

Âgé de 25 ans, DeBrusk a amassé 15 buts et 11 passes pour 26 points en 57 matchs cette saison. Il compte 160 points, dont 82 buts, en 301 matchs depuis ses débuts dans la Ligue nationale.

Les Bruins l’avaient choisi au 14e rang du premier tour du repêchage amateur de 2015.

Trois ans de plus pour Forsberg à Ottawa

De leur côté, les Sénateurs d’Ottawa ont offert une prolongation de contrat de trois ans d'une valeur totale de 8,25 millions de dollars au gardien Anton Forsberg, qui aurait pu devenir un joueur autonome au cours de l'été.

L’athlète de 29 ans avait été réclamé au ballottage en mars 2021 en provenance des Jets de Winnipeg.

Il présente un dossier de 14-12-2 avec un taux d’efficacité de ,918 et une moyenne de buts accordés qui se situe à 2,77.

Le gardien suédois avait été sélectionné au septième tour du repêchage de 2011 par les Blue Jackets de Columbus.

Clutterbuck et Parise demeurent à New York

Les ailiers Cal Clutterbuck et Zach Parise restent avec les Islanders de New York.

Clutterbuck a signé une nouvelle entente de deux ans, tandis que Parise s'est entendu pour un contrat d'un an.

Clutterbuck, un Franco-Ontarien de 34 ans, joue avec les Islanders depuis 2014. Reconnu pour sa robustesse, il a aussi amassé 262 points en 933 matchs depuis le début de sa carrière.

Parise en est à sa première campagne avec les Islanders. Vétéran de 1120 matchs dans la LNH, il a récolté 24 points en 60 rencontres cette saison.