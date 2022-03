Le Canada a une fiche de 2-2 au mondial féminin de curling

Une deuxième journée, une deuxième victoire et une deuxième défaite, tel est le bilan du mondial féminin de curling jusqu'ici pour le quatuor de Kerri Einarson.

La capitaine et ses coéquipières ont entamé la journée avec aplomb en s'imposant 8-4 contre la Turquie, en début de journée dimanche. Mais en soirée, les choses se sont gâtées contre les doubles championnes en titre de la Suisse alors que le Canada a subi un cinglant revers de 11-3.

Après s'être fait voler quatre points au sixième bout, les Canadiennes ont concédé le match à la capitaine suisse Silvana Tirinzoni.

On aurait cru le jour de la marmotte puisque la veille, le Canada avait facilement vaincu l'Italie avant de s'effondrer contre la Norvège.

Ce n'est pas le départ que l'on voulait, mais c'est comme ça, a commenté Einarson. On y arrive et on ne panique pas.

Le seul match au programme pour les Canadiennes, lundi, sera contre le Danemark.

Einarson se réjouit de jouer devant les partisans canadiens, dans une formule plus normale , mais l'ombre de la COVID-19 plane toujours comme une menace. L'Écosse a d'ailleurs dû se retirer du mondial quand quatre joueuses de l'équipe ont reçu un résultat positif à un test de dépistage.

C'est le pire cauchemar d'une équipe, a reconnu la capitaine manitobaine. J'espère qu'elles ne seront pas trop malades. Nous avons toutes de l'empathie pour elles parce que nous ne voulons jamais que personne ne soit malade.

Victoire contre la Turquie

Avant le match en début de journée, les Canadiennes se sont questionnées à savoir ce que la glace allait leur donner après un revers de 6-4 contre les Norvégiennes la veille.

Malgré un autre début de match en dents de scie, elles se sont cependant rapidement adaptées au style des Turques. Elles ont marqué trois points au quatrième bout ainsi qu'au sixième bout pour s'offrir la victoire.

Nous avons vraiment mieux maîtrisé nos pierres, a lancé Einarson. Nous avons réussi à jouer les coups que je demandais, ce qui aide clairement à la situation.

La capitaine a retrouvé sa grande forme en réussissant tous ses tirs, assez similaire à sa performance dans la victoire de 9-2 samedi contre l'Italie où elle avait obtenu un taux d'efficacité de 96 %.

C'est assurément le genre de performance qu'on souhaitait pour rebondir, a noté la troisième, Val Sweeting. Je crois que les filles nous ont vraiment mis dans des situations favorables. Kerri a complété le boulot.

Le top six à la fin du tournoi à la ronde, vendredi, obtiendra leur laissez-passer pour la ronde éliminatoire. Les deux équipes avec les meilleures fiches se qualifieront automatiquement pour les demi-finales tandis que les quatre autres quatuors devront s'affronter entre eux. La finale et la petite finale seront disputées dimanche.