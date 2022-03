Le Canada dévoile sa sélection pour les prochains matchs internationaux

Le Montréalais Ismaël Koné a obtenu sa première convocation avec l'équipe nationale masculine canadienne lorsqu'elle a dévoilé sa formation pour la dernière série de matchs de qualification de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes CONCACAF en vue de la Coupe du monde de la FIFA, dimanche.

On fait aussi de l’information en format collation.

Le milieu de terrain âgé de 19 ans s'est démarqué avec six titularisations avec le CF Montréal cette saison, amassant au passage deux buts et deux passes décisives.

En plus de Koné, deux autres joueurs du CF Montréal ont été sélectionnés par l'entraîneur-chef John Herdman, soit les défenseurs Alistair Johnston et Kamal Miller.

Quelques joueurs brilleront par leur absence. Cest notamment le cas de la vedette du Bayern Munich Alphonso Davies, qui tente de se remettre d'une myocardite. Le Repentignois Samuel Piette et David Wotherspoon sont eux aussi tenus à l'écart en raison de blessures.

Outre Koné, le seul autre représentant du Québec dans la sélection de 25 hommes est le gardien du Los Angeles FC, Maxime Crépeau.

L'unifolié affrontera le Costa Rica à l'Estadio Nacional de San José le 24 mars avant de revenir à Toronto le 27 mars pour y affronter la Jamaïque. Il croisera finalement le fer avec le Panama le 30 mars à l'Estadio Olímpico Rommel Fernandez de Panama City.

Il y a beaucoup d'enjeux pour le Canada puisque nous avons entamé ce parcours avec la mission de nous qualifier pour Qatar 2022 et rien n'a changé , a déclaré Herdman. II y a une possibilité de rentrer au pays et de vivre notre moment avec nos partisans comme nous en avons toujours rêvé. C'est ce pour quoi nous jouons au cours de cette fenêtre.

Le Canada occupe le premier rang grâce à une récolte de 25 points en 11 matchs. Le Canada est la seule équipe invaincue du groupe et mène le Mexique et les États-Unis par quatre points, le Panama par huit points et le Costa Rica par neuf points.

Au terme de ces 14 matchs, les trois équipes les mieux classées accéderont à la Coupe du monde disputé au Qatar. La nation qui prendra le quatrième rang passera par un match de barrage éliminatoire intercontinental avec une dernière occasion d'obtenir son laissez-passer pour Qatar 2022.

Le Canada n'est qu'à deux points de la qualification parmi les trois équipes de tête de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes CONCACAF , mais il est toutefois déjà assuré d'une quatrième place.

Le Canada n'a participé qu'à une seule Coupe du monde : c'était en 1986 au Mexique.

Formation complète : Gardien - Milan Borjan 5/8 Red Star Belgrade

Gardien - Maxime Crépeau 5/8 Los Angeles FC

Gardien - Dayne St. Clair 5/8 Minnesota United FC

Défenseur - Derek Cornelius 5/8 Panetolikos FC

Défenseur - Doneil Henry 5/8 Los Angeles FC

Défenseur - Scott Kennedy 5/8 SSV Jahn Regensburg

Défenseur - Kamal Miller 5/8 CF Montréal

Défenseur - Steven Vitória 5/8 Moreirense FC

Défenseur - Samuel Adekugbe 5/8 Hatayspor FC

Défenseur - Cristian Gutierrez 5/8 Whitecaps de Vancouver

Défenseur - Alistair Johnston 5/8 CF Montréal

Défenseur - Richie Laryea 5/8 Nottingham Forest FC

Milieu de terrain - Stephen Eustaquio 5/8 FC Porto

Milieu de terrain - Liam Fraser 5/8 KMSK Deinze

Milieu de terrain - Atiba Hutchinson 5/8 Beşiktaş JK

Milieu de terrain - Mark-Anthony Kaye 5/8 Rapids du Colorado

Milieu de terrain - Ismaël Koné 5/8 CF Montréal

Milieu de terrain - Jonathan Osorio 5/8 Toronto FC

Attaquant - Tajon Buchanan 5/8 Club Brugge KV

Attaquant - Lucas Cavallini 5/8 Whitecaps de Vancouver

Attaquant - Jonathan David 5/8 Lille OSC

Attaquant - David Junior Hoilett 5/8 Reading FC

Attaquant - Cyle Larin 5/8 Beşiktaş JK

Attaquant - Liam Millar 5/8 FC Basel

Attaquant - Iké Ugbo 5/8 KRC Genk