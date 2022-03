Le défenseur Travis Hamonic est échangé aux Sénateurs

Hamonic, âgé de 31 ans, a amassé trois buts et quatre aides en 24 parties avec les Canucks lors de la présente campagne.

Il a totalisé 43 filets et 205 points en 699 parties de saison avec les Canucks, les Islanders de New York et les Flames de Calgary. Il a récolté un but et trois mentions d'assistance en 22 rencontres de séries éliminatoires.

Le choix de troisième ronde sur lequel les Canucks ont mis le grappin appartenait originellement à l'organisation britanno-colombienne. Les Canucks l'avaient d'abord échangé aux Golden Knights de Vegas avant qu'il soit échangé de nouveau, cette fois aux Sénateurs.

Hamonic a paraphé un contrat de deux saisons lui rapportant un total de 6 millions $ en juillet.

La transaction survient à moins de 24 heures de la date limite des échanges dans la LNH de lundi 15 h.