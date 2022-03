Les Leafs obtiennent Mark Giordano et Colin Blackwell

La formation torontoise a d'abord placé au ballottage son gardien Petr Mrazek, avant de faire signer un contrat au portier finlandais Harri Sateri. Âgé de 32 ans, celui-ci a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Pékin. Il devra toutefois passer par le ballottage avant de pouvoir rejoindre sa nouvelle équipe.

Les Maple Leafs ont également libéré de l'espace pour faire l'acquisition de Mark Giordano, du Kraken de Seattle.

Pour ce faire, ils ont envoyé Travis Dermott aux Canucks de Vancouver pour un choix de 3e tour en 2022.

Ils ont ensuite sacrifié deux choix de 2e tour (l'un en 2022, l'autre en 2023) et un choix de 3e tour en 2024 pour obtenir Giordano.

L'équipe de la Ville Reine met aussi la main sur l'attaquant Colin Blackwell.

Giordano, 38 ans, est natif de la région de Toronto. Il avait joué toute sa carrière avec les Flames de Calgary avant de passer au Kraken de Seattle, cet été, par la voie du repêchage d'expansion.

Il a inscrit 532 points en 1004 matchs depuis le début de sa carrière.

Le Kraken continuera de payer 50 % du salaire du défenseur, dont le contrat vient à échéance cet été.

Le défenseur Travis Hamonic est échangé aux Sénateurs

Les Sénateurs d'Ottawa ont acquis le défenseur Travais Hamonic, dimanche, en provenance des Canucks de Vancouver en l'échange d'un choix de troisième tour pour le repêchage 2022.

Hamonic, âgé de 31 ans, a amassé trois buts et quatre aides en 24 rencontres avec les Canucks lors de la présente campagne.

Il a totalisé 43 filets et 205 points en 699 matchs de saison avec les Canucks, les Islanders de New York et les Flames de Calgary. Il a récolté un but et trois mentions d'assistance en 22 rencontres de séries éliminatoires.

Travis Hamonic Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

Le choix de troisième tour sur lequel les Canucks ont mis le grappin appartenait originellement à l'organisation britanno-colombienne. Les Canucks l'avaient d'abord échangé aux Golden Knights de Vegas avant qu'il soit échangé de nouveau, cette fois aux Sénateurs.

Hamonic a paraphé un contrat de deux saisons lui rapportant un total de 6 millions $ en juillet.

La transaction survient à moins de 24 heures de la date limite des échanges dans la LNH de lundi 15 h.