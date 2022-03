Doublé Ferrari à Bahreïn, gros soucis pour Red Bull

On fait aussi de l’information en format collation.

Pour Charles Leclerc, auteur du meilleur tour en course, ce succès a un goût de rédemption. En 2019, il roulait vers sa première victoire en F1 à Bahreïn avant d'être trahi par son moteur.

C'est la première fois qu'un pilote monégasque mène le classement du Championnat du monde de F1. Une statistique sans grande valeur, car ce n'était que le premier grand prix de la saison, mais qui donne du relief à la victoire de Leclerc.

Ferrari n'avait pas gagné à ses 46 dernières courses. Et ce succès à Bahreïn est retentissant.

Carlos Sainz et Charles Leclerc Photo : Getty Images / Mark Thompson

Le Monégasque est parti de la pole position, mais n'a pas mené de bout en bout. Il a cédé deux fois le commandement à Verstappen qui le talonnait, pour reprendre sa 1ere place quelques virages plus loin.

Le duel entre les deux du 17e au 19e tour a été superbe, et confirme que ces voitures permettent aux pilotes de se suivre de plus près et d'attaquer si l'occasion se présente.

Le Néerlandais n'a toutefois pas été récompensé pour ses efforts. Sa voiture l'a trahi à trois tours de l'arrivée, permettant à Carlos Sainz fils de le dépasser et d'assurer le doublé.

C'est comme cela que nous devions commencer la saison , s'est exclamé Leclerc.

Tout comme celle de son coéquipier Sergio Pérez, dont le moteur a coupé dans le dernier tour, laissant la 3e place à Lewis Hamilton, en délicatesse avec sa Mercedes-Benz W13, trop heureux de monter pour la 183e fois sur le podium.

Bravo Ferrari, c'est une équipe mythique, et c'est bien de la voir revenir au sommet, a dit Hamilton. Ce fut une course difficile pour moi, et c'est le meilleur résultat que nous pouvions obtenir. Bien sûr grâce aux malheurs des deux autres pilotes.

Profitant eux aussi des abandons en fin d'épreuve, Lance Stroll (Aston Martin) a fini 12e et Nicholas Latifi (Williams) 16e.

Le championnat se poursuit dès le week-end prochain avec le deuxième Grand Prix d'Arabie saoudite, trois mois et demi après le premier, remporté par Hamilton devant Verstappen au début de décembre 2021.

La F1 pense à l'Ukraine

Hors piste, la F1 a réagi à l'invasion russe de l'Ukraine en encourageant les dons à l'UNICEF sur ses réseaux sociaux ainsi que sur la grille de départ.

Le Français Pierre Gasly et Nico Hülkenberg arboraient eux des drapeaux ukrainiens sur leurs casques.

La Fédération internationale de l'automobile (FIA) a pour sa part annoncé un don à la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) et au Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), ainsi que la création d'un groupe d'intervention chargé de coordonner (sa) réponse humanitaire .

Classement du Grand Prix de Bahreïn:

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari) les 308,238 km en 1h37:33,584, à la moyenne de 189,568 km/h

2. Carlos Sainz fils (ESP/Ferrari) à 5,598

3. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) à 9,675

4. George Russell (GBR/Mercedes-Benz) à 11,211

5. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) à 14,754

6. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Sauber-Ferrari) à 16,119

7. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) à 19,423

8. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) à 20,386

9. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) à 22,390

10. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Sauber-Ferrari) à 23,064

11. Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) à 32,574

12. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes-Benz) à 45,873

13. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes-Benz) à 53,932

14. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes-Benz) à 54,975

15. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes-Benz) à 56,335

16. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes-Benz) à 61,795

17. Nico Hülkenberg (GER/Aston Martin-Mercedes-Benz) à 63,829

18. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) à 1 tour

19. Max Verstappen (NED/Red Bull) à 3 tours

Meilleur tour en course:

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:34,570 au 51e tour, à la moyenne de 206,018 km/h

Abandons: