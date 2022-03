LeBron James, 2e marqueur de l’histoire de la NBA

Dans une défaite des Lakers de Los Angeles face aux Wizards de Washington (127-119), James a réussi à marquer 38 points et à inscrire 10 rebonds.

Il en est désormais à 36 947 points en saison. Il est passé devant Karl Malone (36 928) et se rapproche de Kareem Abdul-Jabbar (38 387).

C'est un honneur pour moi, mes amis et ma famille de vivre ces moments-là, et pour tous les gens qui partagent mon aventure , a réagi James, très heureux de faire partie de la NBA et d'avoir un lien avec certains des plus grands joueurs de ce sport, que j'ai regardés et qui m'ont inspiré .

Grâce à un quatrième quart rondement mené (34-20), les Wizards ont finalement gagné la rencontre, après une série de six défaites.