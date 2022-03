Des occasions à saisir dans un contexte intrigant

Pendant une courte période de temps, il y a de ça six ans maintenant, Alex Galchenyuk était le plus redoutable franc-tireur de la Ligue nationale.

Que l’on n’en voit pas un pouffer de rire. Nombreux ont d’ailleurs cru, à la fin de cette saison 2015-2016, que le jeune Américain de 22 ans à l’époque venait de trouver le précieux sésame, qu’il venait de comprendre ce qui lui permettrait d’avoir du succès dans cette ligue et que le CH détenait enfin un centre capable de marquer 30 buts.

Bon, pas besoin de s’épancher sur la suite des choses. Ça ne s’est pas inscrit dans la durée.

Pourtant, du 24 février 2016 jusqu’à la fin de cette campagne catastrophique pour le CH, dans une cause perdue, Galchenyuk avait enfilé 16 buts en 22 matchs pour atteindre tout juste la trentaine (de buts). Plus que quiconque sur la même période.

Il avait également amorcé l’année suivante en lion avec 23 points en 25 matchs et occupait le 13e rang des marqueurs quand une blessure l’a considérablement ralenti.

Tout ça pour dire qu’il avait profité d’un contexte particulier, favorable peut-être, sans pression, pour engranger des points et une confiance certaine. Vous y voyez certainement le parallèle.

Personne ne sera ici comparé à l’ancien troisième choix du CH, pas d’inquiétudes. Mais les contextes des deux saisons se ressemblent.

Dans les deux cas, l’absence prolongée de Carey Price, parmi d’autres facteurs, a privé le Tricolore de matchs significatifs en fin de campagne. Dans les deux cas, des joueurs qui se battent pour leur survie dans la ligue, pour améliorer leur sort peut-être, pour prendre de la valeur dans l’œil d’autres directeurs généraux ont une occasion de se faire valoir sans avoir à composer avec l’enjeu intrinsèque du sport professionnel : la lutte pour un championnat.

Il n’y a qu’à observer la foule unanimement rangée derrière ses favoris, peu importe l’allure du match ou l’issue de la rencontre. Comme si le désastre des premiers mois n’avait jamais eu lieu. Les joueurs ne s’en plaindront pas.

Dans cette victoire convaincante du Canadien 5-1 contre les Sénateurs samedi soir, plusieurs de ces joueurs qui ont quelque chose à prouver se sont démarqués.

Corey Schueneman, par exemple, a passé près de 21 minutes sur la patinoire. Il a eu droit à un peu de temps de glace en avantage numérique et il en a profité pour laisser partir un plomb, un autre après son but de jeudi soir, dévié par Joel Armia pour porter le compte à 4-1.

Pourquoi le voir à toutes les sauces? Parce que Martin St-Louis peut se le permettre actuellement.

On n’est pas sûr si un, il est capable de faire cette job et deux, il faut qu’il la mérite aussi. Ce soir, c’était le parfait exemple pour lui pour se donner une chance , a expliqué l’entraîneur.

« Est-ce que ce serait différent si on avait de la pression. Je ne sais pas. Je gérerais ça peut-être différemment, mais ça ne serait pas bien différent. » — Une citation de Martin St-Louis, entraîneur-chef par intérim du Canadien de Montréal

Mais il le gérerait différemment, a-t-il dit. Peut-être Schueneman n’aurait pas autant d’occasions de se faire valoir. Peut-être Michael Pezzetta ne serait pas de la formation. Peut-être Alexander Romanov n’aurait-il pas pris les bouchées doubles aussitôt après le départ de Ben Chiarot. Peut-être…qui sait.

Le Canadien a de sérieuses décisions à prendre dans les prochaines semaines, les prochains mois, ce n’est un secret pour personne. L’évaluation que la direction et l’entraîneur feront de leurs hommes sera cruciale.

À voir jouer Brett Kulak pétri de ce swagger si cher à St-Louis et à ses joueurs qu’ils le répètent chaque deux phrases, l’équipe tentera-t-elle de prolonger son association avec le défenseur? Une question parmi tant d’autres, mais qui illustre l’importance de ces 20 derniers matchs que certains pourraient être tentés de voir comme des calories vides.

St-Louis comme Paul Byron, auteur de son deuxième but de la saison samedi, ont mis en garde contre cette façon de voir les choses. Ce n’est pas parce qu’il n’y a plus d’enjeu, et donc moins de pression, que le rendement actuel est déprécié à leurs yeux.

Je ne sais pas si ç’a rapport, a lancé l’entraîneur. Les gars sont tous fiers de leur performance. Il y en a qui sont en début carrière, d’autres au milieu, à la fin. Ça se bataille pour améliorer son sort. Que tu sois un gars de quatrième ligne, t’essaies de monter sur la troisième. Des occasions comme ça, avec où on est dans le classement, peut-être que les joueurs jouent avec un peu moins de pression, mais je ne m’en fais pas avec ça parce que je suis vraiment content de la culture qu’on bâtit et de la manière qu’on veut jouer.

On affronte des équipes pour qui les matchs sont importants. Contre Dallas, on avait l’impression que c’était un match de séries. C’est pas parce que la saison est finie que c’est plus facile. À ce temps de l’année, il y a beaucoup de blessures dans la ligue. Le jeu devient plus serré. Les gars plus jeunes prennent cette opportunité pour montrer ce qu’ils ont. Beaucoup de gars sur notre équipe ont démontré à la direction que malgré le début de saison, les gars qui sont ici font partie de la solution. Ce sont des gros matchs pour nous , a assuré Byron.

Paul Byron a brisé l'égalité tôt en 2e période, samedi au Centre Bell. Photo : usa today sports / Eric Bolte

Pendant ce temps, l’attaque remplit les filets, l’équipe récolte sa part de points au classement et les partisans embarquent autant que les joueurs dans ce renouveau incarné par Martin St-Louis. Rarement a-t-on vu une équipe croupir au tout dernier rang et ses joueurs aussi heureux d’en faire partie, du moins en apparence, aussi confiant envers l’avenir.

On en revient au fameux swag répété à tous vents, un mélange imprécis de confiance et d’attitude sur lequel un individu à un certain contrôle et qui donnera des maux de tête aux traducteurs et étymologistes qui se pencheront sur la question.

Josh Anderson l’a décrit ainsi.

C’est de jouer avec confiance et d’avoir foi dans le plan de match de Marty. Tout le monde sait ce qui se passe. On construit chaque présence, chaque gars connaît son rôle, sait ce qu’il fait. Les gars savent où aller dans différentes situation, ils trouvent des espaces libres, ils créent de l’attaque. Il y a beaucoup de communication, ça aide les défenseurs et les attaquants , a-t-il esquissé.

Quand on vous disait que c’était imprécis. Mieux vaut, en effet, ramasser tout ça dans un néologisme de bon aloi que personne ne peut vraiment rationaliser mais comprend instinctivement.

Pour l’instant, tout le monde suit le timonier et plusieurs joueurs souhaitent prouver leur valeur malgré le contexte qui pourrait fausser les données.

Il y a dans ce lot de patineurs des paris, d’accord, mais qui pourraient rapporter gros.