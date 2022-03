Les Panthers obtiennent Claude Giroux

Quelques heures après avoir joué le 1000e match de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), tous disputés dans l'uniforme des Flyers, Giroux a été échangé aux Panthers.

Les attaquants des ligues mineures Connor Bunnaman et German Rubtsov l'accompagnent. Les Panthers obtiennent aussi un choix de 5e tour en 2024.

En échange, les Flyers acquièrent le jeune ailier Owen Tippett, un choix de 1er tour en 2024 et un choix de 3e tour en 2023. Les Flyers continueront aussi de payer la moitié du salaire restant de Giroux.

Le contrat de Giroux vient à échéance à la fin de la présente saison. L'athlète de Hearst a amassé 42 points en 57 matchs cette saison.

Claude a été l'un des joueurs les plus complets de la Ligue nationale de hockey pendant plus d'une décennie , a déclaré le directeur général des Panthers Bill Zito. Il a démontré un leadership et une éthique de travail remarquable tout au long de sa carrière à Philadelphie et nous sommes très excités d'accueillir un joueur de son calibre.

Ses 900 points le positionnent au 2e rang de l'histoire des Flyers, derrière le légendaire Bobby Clarke qui en compte 1210.

Du renfort à Boston

Les Bruins de Boston ont annoncé avoir fait l'acquisition du défenseur Hampus Lindholm des Ducks d'Anaheim. La formation californienne cède aussi le joueur des rangs mineurs Kodie Curran.

Les Ducks obtiennent un choix de 1er tour en 2022, un choix de 2e tour en 2023, un choix de 2e tour en 2024 et deux défenseurs, John Moore et Urho Vaakanainen.

Vaakanainen, 23 ans, a été le tout premier choix des Bruins au repêchage de 2017. Il a joué 31 matchs dans la LNH, récoltant 7 points.

Lindholm en est à sa dernière année de contrat. À 28 ans, il a joué 582 matchs depuis le début de sa carrière, amassant 222 points. Il avait été sélectionné au 6e échelon lors de l'encan 2012.

Par ailleurs, les Ducks ont également échangé Nicolas Deslauriers. Le Québécois poursuivra sa carrière avec le Wild du Minnesota, qui en a fait l'acquisition pour un choix de 3e tour.