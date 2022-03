Mondiaux d’athlétisme en salle : Damian Warner triomphe à Belgrade

Son temps de deux minutes 39,56 secondes au 1000 mètres lui a valu un total de 6489 points.

Le Suisse Simon Ehammer a décroché l'argent (6363) et l'Australien Ashley Moloney, le bronze (6344).

Warner, qui a remporté l'or olympique au décathlon l'an dernier à Tokyo, a terminé troisième au 1000 m.

Âgé de 32 ans, l'athlète de London a terminé premier au 60 m, au saut en longueur et au 60 m haies.

Il a terminé quatrième au lancer du poids, neuvième au saut en hauteur et cinquième au saut à la perche.

Warner a remporté l'argent à l'heptathlon aux mondiaux en salle de 2018 à Birmingham, en Angleterre.

Jacobs domine Coleman et remporte le titre mondial du 60 m

L'Italien Marcell Jacobs, médaillé d'or olympique du 100 m, a été sacré champion du monde du 60 m en salle en dominant le tenant du titre américain Christian Coleman.

Coleman (6,41 s), qui effectue son retour à la compétition cette saison après 18 mois de suspension pour des manquements à ses obligations de localisation antidopage, a été coiffé par Jacobs (6,41 s). L'Américain Marvin Bracy a fini 3e (6,44 s).

Il s'agit d'une petite sensation, Jacobs n'étant pas réputé pour ses qualités en salle malgré le titre européen décroché l'an dernier à Torun, quatre mois avant son exploit aux Jeux de Tokyo où il avait raflé les titres du 100 m et du 4x100 m avec le relais italien, à la surprise générale.

C'est en revanche la douche froide pour Coleman, champion du monde du 100 m en 2019 à Doha et du 60 m en 2018, qui ne peut plus revendiquer le statut de patron du sprint, désormais dévolu à Jacobs. L'Italien sera ainsi l'homme à battre aux mondiaux d'Eugene du 14 au 25 juillet.

Yaroslava Mahuchikh, l'or au nom du peuple ukrainien

Arrivée en Serbie dans des conditions extrêmes, l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh a porté haut les couleurs de son pays, envahi par la Russie, en remportant le titre mondial en salle du saut en hauteur.

Dès son sacre assuré, la jeune athlète s'est enveloppée dans un drapeau ukrainien et ses pensées ont tout de suite été dirigées vers ses compatriotes, plongés dans la guerre depuis plus de trois semaines.

Avant de me rendre sur la piste, mon esprit était entièrement tourné vers l'Ukraine en raison des événements terribles qui s'y déroulent. Cette médaille est avant tout pour ma nation, mon peuple et son armée et je suis très heureuse d'avoir pu les représenter , a déclaré Mahuchikh, qui fait partie des six athlètes ukrainiens en lice en Serbie alors que la Russie et le Bélarus ont été exclus par la Fédération internationale de toutes compétitions jusqu'à nouvel ordre.

Le symbole est très fort puisque ce succès intervient sur le sol d'un pays qui a historiquement des liens profonds avec la Russie. Cependant, aucune manifestation hostile ne s'est produite parmi les spectateurs massés dans la Stark Arena, qui ont même réservé à Mahuchikh une ovation debout, conformément aux vœux exprimés jeudi par le président de World Athletics Sebastian Coe et son homologue serbe Veselin Jevrosimovic.

C'est bien plus qu'un titre mondial qu'a gagné l'Ukrainienne, jamais honorée à ce niveau jusque-là et qui s'est imposée avec un saut de 2,02 m devant l'Australienne Eleanor Patterson (2,00 m) et la Kazakhe Nadezhda Dubovitskaya (1,98 m).