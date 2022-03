Ferrari et Charles Leclerc en pole position à Bahreïn

On fait aussi de l’information en format collation.

Ferrari avait montré aux essais présaison que la SF-75 était rapide. Charles Leclerc l'a montré hors de tout doute lors de la séance de qualification du Grand Prix de Bahreïn.

Malgré une séance de qualification compliquée, Leclerc a réussi à battre au chrono le champion du monde en titre, avec un tour de 1 min 30 s 558/1000. Il a devancé Max Verstappen (Red Bull) de 123 millièmes de seconde.

Un peu brouillon, mais au moins, j'ai réussi un bon tour en Q3, et c'est la pole , a réagi Leclerc.

Verstappen a révélé avoir eu du mal avec l'équilibre de sa voiture en Q3.

Ça s'est bien passé en Q2, mais en Q3, ça a été plus difficile, a-t-il admis. Ce n'était pas si mal, mais pas fantastique. On voulait la pole, mais il faut aussi penser à la course, car les pneus sont mis à rude épreuve sur cette piste.

Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) n'a pu faire mieux que le 5e temps, à 68 centièmes de seconde de Leclerc.

Lewis Hamilton à Bahreïn Photo : Getty Images / Lars Baron

Séance de qualification catastrophique d'Aston Martin: Lance Stroll (Aston Martin) a été éliminé dès Q1 avec le 19e chrono juste devant la Williams de Nicholas Latifi.

Le Québécois a de plus été battu par son coéquipier Nico Hülkenberg, qui a fini 17e.

Red Bull et Ferrari, le duel du désert

Max Verstappen avait battu Charles Leclerc lors des derniers essais libres. Il avait enregistré le meilleur temps de la dernière séance de travail avec un chrono de 1:32,544 en pneus tendres (à bande rouge).

Verstappen avait raté un freinage au tour précédent, endommageant le pneu avant droit de sa RB18, mais il avait poursuivi son effort et avait battu le pilote Ferrari de 96 millièmes de seconde.

Résultats de la séance de qualification: