Rublev rejoint Fritz en demi-finale à Indian Wells

Le Russe, qui assume pour l'heure son statut de favori dans le bas de tableau moins relevé que le haut, s'est aisément débarrassé 7-5, 6-2 du Bulgare Grigor Dimitrov (35e).

Rublev est l'homme en forme de cette fin d'hiver, puisqu'il reste sur deux victoires à Marseille puis Dubaï. Cette victoire est sa 13e d'affilée.

Elle n'a souffert d'aucune contestation, Dimitrov, ancien no 3 mondial qui avait atteint le carré d'as l'an passé, en écartant au passage Daniil Medvedev tout juste sacré aux Internationaux des États-Unis, ayant été débordé par la puissance du Russe.

Ce dernier n'a été fébrile qu'au moment de conclure le premier engagement sur son jeu de service, laissant son adversaire revenir à 5-5 après une rare série de fautes directes, avant d'aussitôt se ressaisir en brisant à nouveau pour l'empocher ensuite.

Rublev, qui n'avait jamais dépassé le 3e tour dans le désert californien, a encore accéléré dans la seconde manche pour en finir en 1 heure 31 minutes.

Gagner le tournoi, ce serait très fort, mais il est trop tôt pour en parler. J'ai d'abord une demie à jouer et on verra ce qui se passe , a sobrement déclaré Rublev au milieu du court central, en regardant le drapeau ukrainien flotter sur le toit au côté de celui des États-Unis, en signe de solidarité avec l'Ukraine que tente d'envahir la Russie.

Le joueur qui, comme ses compatriotes et les Bélarusses, joue sans mention de son pays ni représentation de son drapeau, est un des rares Russes à avoir clairement exprimé son opposition à ce conflit. Et il s'est encore exprimé après sa victoire. On ne peut pas ne pas voir les nouvelles , a-t-il indiqué.

C'est terrible ce qui se passe. Je me sens vraiment mal pour tout le monde. Nous devons être unis, rester en dehors de la politique, pour montrer l'exemple au moins dans sphère sportive. Ce serait un bon message, pour un monde meilleur .

Rublev, Fritz, Alcaraz et Nadal pour finir

Taylor Fritz, déjà demi-finaliste de l'épreuve l'an passé, a lui écarté 7-6 (7/5), 3-6, 6-0 le Serbe Miomir Kecmanovic (61e), au terme d'un match en dents de scie.

La première manche a été serrée et l'Américain l'a conclue sur deux coups gagnants après s'être légèrement fait peur puisqu'il s'était échappé 5-1, avant de laisser Kecmanovic remonter à sa hauteur.

Le Serbe s'est accroché dans la seconde manche et a profité d'une défaillance au service de son adversaire, pourtant efficace dans ce secteur (14 aces), pour le briser et mener 5-3. Il n'a pas tremblé pour égaliser.

Fritz s'est repris dans le dernier engagement, s'échappant 5-0, avant de laisser un jeu à Kecmanovic qui semblait n'avoir plus d'énergie, après presque deux heures d'action sous un soleil de plomb (32 degrés celsius).

Fritz et Rublev rejoignent ainsi les Espagnols Carlos Alcaraz et Rafael Nadal dans le carré d'as de la compétition.