Jeff Petry, l’éléphant dans la pièce

Jeff Petry et son désir de changer d’adresse. Jeff Petry dont le nom a été le seul prononcé par Kent Hughes jeudi à savoir qui pourrait encore être échangé d’ici la date limite dans la LNH lundi prochain. Jeff Petry esseulé dans sa grande maison de la Rive-Sud parce que sa femme et leurs bientôt quatre enfants sont demeurés dans leur Michigan natal après le congé de Noël.

L’on pourrait croire qu’une équipe solidement installée en dernière position dans la ligue souffrirait davantage, que davantage de griefs émergeraient entre les joueurs, de points de friction, mais non. Et pour cause. L’atmosphère a changé du tout au tout depuis l’arrivée de Martin St-Louis, ce qui s’accompagne aussi d’une fiche gagnante de 8-6-2.

Les jeunes s’éclatent, les belles histoires à la Rem Pitlick se répandent, on plaisante à l’entraînement, bref, ce sport, leur métier, est redevenu un jeu. Pour tous.

Tous? Non. Un seul semble résister encore et toujours à cette bonne humeur contagieuse.

Il faut bien reconnaître que Petry a connu une embellie à l’arrivée de Martin St-Louis. Le grand défenseur ressemblait davantage à la menace offensive des dernières saisons et en a profité pour récolter 10 points dans ces 16 matchs sous le nouveau régime. L’ancien ne lui convenait pas, il ne s’en est jamais caché, critiquant carrément la structure ou plutôt le manque de structure de l’équipe.

Cette bouffée d’air frais l’a temporairement libéré, vrai, mais les mauvaises habitudes sont revenues au galop récemment. Les nombreux et coûteux revirements dans sa zone, les erreurs de positionnement, la confusion dans la couverture, la passivité, etc.

Nick Suzuki a beau affirmer qu’il joue du bon hockey depuis l’arrivée de Marty , force est de constater que ça s’est érodé un brin.

Kent Hughes a admis que les joueurs avec quelques années à écouler à leur contrat étaient particulièrement difficiles à échanger actuellement, d’abord parce que le marché est inondé par l’offre de nombreux vendeurs comme on n’a pas vu depuis longtemps, ensuite parce qu’à peu près toutes les équipes doivent se serrer la ceinture à moyen terme.

Possible que Petry en ait pris conscience, constate l’impasse des prochaines semaines et en a accusé le coup. Mais l’on suppute et s’égare.

Les visages se sont fermés, disions-nous. Celui de Suzuki, certes, mais plus encore celui de son partenaire de la dernière saison, Joel Edmundson.

Jeff Petry et Artturi Lehkonen Photo : Associated Press / Nam Y. Huh

Le grand Manitobain, décrit par plusieurs de ses coéquipiers comme un des meneurs de cette formation, a peut-être voulu épargner son ami des feux de la rampe après l’entraînement vendredi. Qui sait? Les médias ont souhaité s’entretenir avec le numéro 26, mais c’est plutôt le grand 44 qui s’est montré le bout du nez, sans s’annoncer. Il était prêt.

Cette saison en montagnes russes, émotivement difficile, a-t-elle un impact sur Petry? lui a-t-on demandé.

Difficile à dire , a laissé tomber Edmundson.

Si c’est le cas, il ne nous l’a pas montré. Ça n’a pas semblé trop difficile pour lui, même s’il y pensait peut-être. Il se présentait à l’aréna tous les jours, heureux de faire partie du Canadien. Présentement, je trouve qu’il joue du bon hockey depuis quelques semaines. Qui sait ce qui va arriver? En espérant qu’il reste ici. Mais dans le vestiaire, il est aimé de tous et ne parle pas de ça avec nous. Ça ne nous a pas traversé l’esprit , a répondu le défenseur.

Sauf que Suzuki a confirmé qu’il avait discuté de la chose avec son coéquipier malheureux quelques instants plus tard.

On en a parlé. Jeff est complètement dédié à l’équipe. Il aime jouer ici. Il aime faire partie de ce groupe. Je sais que ce n’est pas facile avec la famille présentement. On aimerait ça qu’il la retrouve, c’est ce qu’il y a de plus important. Malgré tout, il est encore impliqué, il veut encore aider l’équipe , a assuré le jeune centre de 22 ans.

Jeff se confie à des gars proches, c’est sûr , a confirmé son entraîneur.

« Ce n’est pas facile pour lui […] En étant papa, ce serait très difficile pour moi de ne pas être avec ma famille et de ne pas y penser. Je navigue ça avec Jeff. Mais il faut aussi continuer à avancer côté hockey. C’est un équilibre et on va faire au mieux avec lui. » — Une citation de Martin St-Louis à propos de Jeff Petry

Le mieux, avec son contrat inamovible valide encore pour les trois prochaines campagnes à 6,25 M$ en moyenne, ce serait certainement de voir Petry relancer sa saison, sa carrière même.

Le mieux serait peut-être d’espérer une réconciliation entre le clan Petry, Montréal et l’organisation, si jamais une telle chose était faisable. Pour être échangé, l’arrière de 34 ans devra mieux jouer. Mais s’il redevenait le défenseur offensif des quatre dernières années, le CH ne serait-il pas mieux de conserver ses services?

La question est surtout rhétorique, car on a bien l’impression que le divorce sera éventuellement consommé, que ce n’est qu’une question de temps.

C’est à se demander comment un joueur et une famille qui ont choisi Montréal il y a à peine 18 mois, Montréal comme ville qu’ils connaissaient bien, comme milieu de vie pour leurs enfants, ont jugé que ça ne convenait plus. Pourquoi une famille très impliquée dans la communauté – on se rappellera que le couple avait offert des repas gratuits aux travailleurs de la santé au début de la pandémie – souhaite maintenant s’en retirer.

Surtout que la direction de l’équipe a changé. Les entraîneurs aussi. Surtout que les restrictions sanitaires, argument évoqué comme source de malaise par Julie Petry sur Instagram en décembre, tombent les unes après les autres.

Mais voilà où l’on en est. Un des seuls nuages noirs au-dessus du Tricolore dans une saison perdue. Aussi bizarre que ça puisse paraître.

En rafale

Nick Suzuki, Brendan Gallagher, Paul Byron et Artturi Lehkonen ont tous profité d’une journée de traitements vendredi. Gallagher a quitté le match en deuxième période jeudi soir en douleur après avoir été poussé dans la bande. Le petit attaquant paraissait ennuyé par une blessure à la hanche ou au bas du dos. Pour l’instant, on s’attend à ce qu’ils soient à leur poste samedi.

Pour sa part, Jonathan Drouin s’approche d’un retour au jeu, mais il n’y a encore rien de confirmé. Son cas s’améliore, mais il n’est pas encore prêt , a déclaré la VP aux communications de l’équipe, Chantal Machabée.

Carey Price poursuit sa rééducation et a patiné à nouveau avec l’entraîneur des gardiens Éric Raymond. Andrew Hammond, David Savard, Josh Anderson et Kale Clague ont aussi sauté sur la patinoire à différents moments dans la journée.

Par ailleurs, Martin St-Louis a eu de bons mots pour l’attaquant Mike Hoffman après la séance. Hoffman a récolté 9 points dont 4 buts en 16 matchs avec St-Louis à la barre et développe actuellement une intéressante chimie avec Gallagher.