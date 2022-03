Parmi mes trois performances préférées, il y a eu la 8e place en descente de Marie-Michèle Gagnon. Lorsqu’on analyse une performance, on doit tenir compte de chacun des éléments qui se cachent derrière le simple résultat. Le chemin de Marie-Michèle pour se rendre à Pékin a été une piste de bosses, pas une descente bien damée.

Sa place au programme de vitesse après les Jeux de 2018 a été remise en question pour manque de financement. Après plusieurs mois d’efforts, Canada Alpin a trouvé des solutions pour elle et pour son entraîneur, Hansjörg Plankensteiner. De plus, grâce à l’entraîneur en chef de Canada Alpin, Manuel Gamper, qui a de bons liens avec la Suisse, ils ont pu collaborer avec cette équipe et ainsi améliorer les conditions d’entraînement sur neige. Voilà un bel exemple de solution créative lorsque les ressources financières sont limitées.

Marie-Michèle Gagnon a aussi subi plusieurs blessures ces dernières années et est toujours revenue plus forte. Pourtant, plusieurs détracteurs ont presque annoncé la fin de sa carrière à chaque occasion. Heureusement, son équipementier, Head, lui est resté fidèle et a même confirmé vouloir la soutenir au cours de la prochaine année. Bravo!

Bref, j’ai été extrêmement déçu d’apprendre (dans La Presse) qu’encore une fois, sa place dans le programme de vitesse était remise en question. Le moment choisi pour lui faire part de cette possibilité a lui aussi été très mal choisi alors que la saison n’est pas terminée. Pourtant, elle est encore une des meilleures, sinon la meilleure skieuse, et elle vient de terminer une saison extraordinaire dans le sport le moins prévisible et possiblement le plus compétitif des sports d’hiver.

Comment est-il possible qu’une athlète qui fait partie de mes trois performances olympiques préférées risque de se faire couper la neige sous le pied ?

Le problème, c’est le financement du sport au Canada, qui se base presque uniquement sur les résultats olympiques.

Est-ce la bonne chose à faire pour assurer des résultats à long terme et pour bâtir une culture d’excellence?

Laissez-moi vous poser une autre question pour tenter d'y répondre. Sachant qu’Erik Guay n’a jamais gagné de médaille olympique, est-ce qu’on a gaspillé notre argent en soutenant le meilleur skieur canadien de tous les temps?

Poser la question, c’est y répondre, non? J’ajouterais même que la carrière extraordinaire d’Erik a déjà porté fruit avec la médaille de bronze de James Crawford à Pékin (en combiné alpin) puis avec la victoire en Coupe du monde de Cameron Alexandre. Voici d’ailleurs ce qu’il a dit à la suite de cette victoire :

Gagner au même endroit où avait gagné quelqu’un comme Erik Guay, être au même niveau que lui, c’est fou, c’est phénoménal! Il nous a de toute évidence inspirés par la grandeur de sa carrière et il est quelqu’un que j’admirais alors que j’étais un jeune skieur.

Pourtant, Erik Guay n’a pas de médaille olympique.

Erik Guay, le plus grand skieur de l'histoire du Canada, n'a jamais remporté de médaille olympique. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Canada Alpin n’est pas responsable de ce financement basé sur les succès olympiques, mais cette fédération est responsable de la façon dont elle traite ses athlètes. Quel exemple cela donne-t-il à la relève si on traite ainsi la meilleure skieuse canadienne depuis Mélanie Turgeon?

Selon moi, si on veut aspirer à une pérennité dans nos résultats sportifs et olympiques, on doit absolument considérer les résultats obtenus à la Coupe du monde presque au même niveau que ceux obtenus aux Olympiques. On ne peut pas juger la qualité de l’encadrement offert par un sport uniquement en fonction d'un résultat olympique.

Je cite souvent l’exemple de Mark de Jong, champion du monde de kayak de vitesse en 2015, qui a manqué sa course à Rio en 2016. Est-ce qu’en 2015, Canoe Kayak Canada et ses entraîneurs étaient parfaits et soudainement, en 2016, ils ne valaient plus rien? Est-ce que Patinage artistique Canada était si bon en 2018, avec ses quatre médailles olympiques, et qu’en 2022, avec à peu près la même administration, il faut tout remettre en question avec une récolte vide à Pékin?

Vous voyez, ça ne tient pas la route.

Nous devons regarder les tendances sur plusieurs années et sur plusieurs compétitions. Il y aura des hauts et des bas, il y aura des médailles olympiques et pas, mais on doit mieux récompenser les fédérations sportives qui ont une bonne structure de développement et de gouvernance.

De cette façon, tous les efforts et ressources financières ne seraient pas mis sur le même numéro, comme si on tentait le tout pour le tout au Casino. Cela permettrait aussi d’avoir une vision à plus long terme en acceptant que pendant un cycle olympique ou deux, nous n’aurons probablement pas de médailles.

Notre système sportif est un peu comme notre système électoral. Au lieu de faire ce qui devrait être fait pour avoir les meilleurs résultats à long terme, on fait tout en fonction de se faire réélire aux quatre ans.

On peut et on doit améliorer les principes du financement sportif au Canada.

D’ici là, je souhaite que Canada Alpin trouve, encore une fois, une solution pour Marie-Michèle Gagnon afin qu’elle puisse continuer à bien représenter notre pays et inspirer les jeunes skieurs canadiens.