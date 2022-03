De nombreux absents à l’entraînement du Canadien

L'infirmerie du Canadien de Montréal déborde au Complexe sportif de Brossard. Les attaquants Nick Suzuki, Paul Byron, Artturi Lehkonen et Brendan Gallagher ont tous brillé par leur absence lors de la séance d'entraînement organisée vendredi.

Au lendemain d'une défaite de 4-3 en prolongation contre les Stars de Dallas, ces quatre joueurs se sont plutôt soumis à des traitements.

Jonathan Drouin, qui n'a pas joué depuis le 20 janvier, a patiné avec ses coéquipiers. Selon l'organisation, son état de santé progresse, mais il n'est pas prêt à effectuer son retour au jeu.

Par ailleurs, le gardien Carey Price a patiné avant la séance d'entraînement et a franchi une autre étape de sa rééducation en s'entraînant avec l'instructeur des gardiens, Éric Raymond.

Le défenseur David Savard et le gardien Andrew Hammond ont eux aussi patiné avec leurs coéquipiers.

Il n'y a eu aucune mise à jour au sujet de l'état de santé des attaquants Josh Anderson et Mathieu Perreault. Celui-ci n'a pas été réclamé au ballottage jeudi et on ignore toujours s'il retournera au club-école, le Rocket de Laval.

Le Canadien (16-36-9) accueillera les Sénateurs d'Ottawa samedi soir. Il tentera alors de mettre un terme à une série de deux défaites.