Charline Labonté a hâte aux débuts d’Ève Gascon dans la LHJMQ

Celle qui l’a précédée en 1999-2000, Charline Labonté, s’en réjouit. Et elle n’est pas surprise que l’athlète de Terrebonne réalise cet exploit.

C’est une super belle nouvelle, s'est-elle exclamée. J’espérais que ça allait se passer cette année : elle a eu un très bon camp. Partout où elle passe, elle a du succès. C’est vraiment une personne qui travaille extrêmement fort, donc elle mérite entièrement ce qui se passe.

Labonté, ancienne gardienne de l'équipe nationale canadienne, a encore frais à la mémoire le premier de ses 28 matchs dans la LHJMQ, en septembre 1999, dans l'uniforme des Titans d'Acadie-Bathurst.

Je m’en souviens comme si c’était hier, a-t-elle raconté. On jouait à Drummondville, c’était le deuxième ou troisième match d’un séjour sur la route. Ça avait fait un gros battage médiatique. J’étais plus jeune, j’avais 16 ans. J’étais nerveuse, mais en même temps, j’avais hâte. L’aréna était plein à craquer.

Je parlais à Ève hier, je lui disais : "Les gens autour de toi vont voir ça tellement gros et ça l’est, c’est un autre moment historique, mais pour toi, ce n’est qu’un autre match, au fond. La glace reste la même, la rondelle aussi." J’essayais de lui faire voir une autre perspective parce que, si tu écoutes les gens, ça rajoute de l’anxiété.

C’est l’approche que j’avais cette journée-là, a ajouté la triple médaillée d'or olympique. Les gars avaient super bien joué, je crois que ça faisait un mois et demi que j’étais avec l’équipe et ils voulaient bien faire pour moi. Ça n’avait pas été un match parfait, pas mon meilleur à vie, ça avait été correct. Nous avons gagné 7-4. Je disais aussi à Ève de ne pas trop se mettre de pression. Je lui ai raconté que je m’étais fait compter 4 buts en 25 lancers. Ça n’a pas besoin d’être parfait. Je veux qu’elle s’amuse : elle a mérité cette occasion-là.

Selon Charline Labonté, Ève Gascon gère très bien le stress et les attentes et elle croit en elle.

« Ève ne veut pas de traitement spécial, elle veut juste jouer parce qu’elle trippe et elle veut se rendre le plus loin possible. Elle n’a pas besoin de moi pour lui dire quoi faire. Je voulais juste lui dire de garder les choses simples, de faire sa routine habituelle et que les choses allaient bien aller. Elle a une confiance tranquille. On ne dirait pas que tu parles à une jeune fille de 18 ans. Elle a déjà beaucoup de vécu et je ne suis vraiment pas inquiète pour elle. »