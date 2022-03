Max Verstappen le plus rapide des essais libres à Bahreïn

Max Verstappen a rappelé à tous qu'il sera l'homme à battre en ce premier week-end de la saison de F1. Il a réussi le temps le plus rapide en nocturne lors des essais libres du Grand Prix de Bahreïn, vendredi.

Par une température ambiante fraîche de 18° et 38° au ras du bitume, le Néerlandais a été le plus rapide dans la Red Bull RB18 avec un chrono imbattable de 1 min 31 s 936/1000 en pneus tendres (à bande rouge). Il a été le seul à descendre dans les 91 secondes au tour.

Le champion du monde a devancé les pilotes Ferrari, Charles Leclerc (+0,087 s) devant Carlos Sainz fils (+0,584), les deux aussi en pneus tendres.

Tout s'est bien passé, a indiqué Verstappen. La voiture réagit bien. Nous avons aussi essayé de nouvelles pièces dans les deux séances, et ça semble fonctionner. Ferrari semble au niveau et se rapproche, c'est bien. Mais bon, personne n'était en mode qualification. Je crois que toutes les équipes peuvent en donner un peu plus.

Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) a fini sa soirée de travail au 9e rang (+1,208), mais en pneus mi-durs (à bande jaune). Son nouveau coéquipier, George Russell, a fait nettement mieux, finissant au 4e rang (+0,593).

Comme vous pouvez le voir, nous avons encore du boulot, a dit Hamilton. C'est la réalité. Nous ne nous ne battrons pas pour la victoire, Red Bull est loin devant.

Nous ne sommes pas dans le rythme, a ajouté Russell. On va tenter de limiter les dégâts. On est loin derrière. Ce n'est pas très agréable à vivre.

Bien lancé dans la première séance, le Québécois Lance Stroll a reculé au 16e échelon dans la deuxième séance de travail de 60 minutes.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Lance Stroll sous les projecteurs à Bahreïn Photo : Getty Images / Clive Mason

L'AMR02 ne lui a pas permis d'améliorer son sort, et en pneus mi-durs, il n'a devancé son coéquipier Nico Hülkenberg (en pneus tendres) que de 103 millièmes de seconde.

Tous les tours nous apprennent quelque chose, nous continuons à apprivoiser la voiture, a dit Stroll. On ne sait pas trop où on se situe par rapport aux autres. Les chronos ne sont pas représentatifs, moi par exemple, j'ai fait quelques erreurs en pneus tendres, et bravo à Nico [Hülkenberg] qui a fait du bon boulot dans des conditions difficiles pour lui.

Stroll n'a pas hésité à dire aux médias canadiens, jeudi, qu'il trouvait ces nouvelles voitures beaucoup trop lourdes, ce qui enlève tout plaisir de piloter selon lui.

Hülkenberg remplace ce week-end Sebastian Vettel, qui est atteint de la COVID-19. L'Allemand, pilote de réserve de l'équipe, n'a pas touché à un volant de course depuis un an, et il ne connaît pas l'AMR02. Alors, sa 17e place est très encourageante.

Stroll a eu maille à partir avec Yuki Tsunoda (AlphaTauri) dans les dernières secondes de la séance. Le Japonais semble lui avoir barré la route, un tour après avoir fait la même chose à Charles Leclerc. La direction de course étudie les deux incidents.

Le Torontois Nicholas Latifi (Williams) a terminé au 19e et avant-dernier rang, à 2,55 s du temps de référence, en pneus tendres.

À noter la performance des pilotes Haas, tous les deux dans le top 10: Mick Schumacher en 8e place (+1,149) et Kevin Magnussen (+1,247) au 10e rang.

Le Danois fait un retour inattendu en F1. Il remplace dans l'équipe américaine le Russe Nikita Mazepin, qui a perdu son contrat à la suite de l'invasion de l'armée russe en Ukraine.

Résultats de la deuxième séance d'essais libres:

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:31,936 (20 tours) Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:32,023 (20) Carlos Sainz fils (ESP/Ferrari) 1:32.520 (22) George Russell (GBR/Mercedes-Benz) 1:32,529 (25) Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:32,877 (24) Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Sauber-Ferrari) 1:32,951 (30) Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:32,958 (20) Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 1:33,085 (24) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) 1:33,144 (23) Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:33,183 (23) Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes-Benz) 1:33,280 (27) Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:33,360 (25) Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull) 1:33,621 (24) Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:33,789 (26) Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Sauber-Ferrari) 1:33,953 (27) Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes-Benz) 1:33,958 (25) Nico Hülkenberg (GER/Aston Martin-Mercedes-Benz) 1:34,061 (28) Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes-Benz) 1:34,166 (12) Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes-Benz) 1:34,486 (28) Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes-Benz) 1:34,735 (22)

Apprendre à travailler avec la COVID-19

En marge des premiers essais libres de la saison, plusieurs pilotes de F1 se sont déclarés favorables à autoriser les pilotes déclarés positifs à la COVID-19, mais en suffisamment bonne santé, à participer aux Grands Prix.

Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) et le Finlandais Valtteri Bottas (Alfa Romeo-Sauber) ont suggéré en rencontre de presse que ce soit laissé à l'appréciation du pilote , à la condition qu'il n'y ait pas de risque de diffuser plus largement le virus , a précisé Bottas.

Lance Stroll sort du garage Aston Martin. Photo : Twitter / Aston Martin

Lance Stroll (Aston Martin) estime qu'il serait possible pour les pilotes de s'isoler de leurs équipes et de ne sortir que casqués pour rejoindre leurs garages.

L'Espagnol Carlos Sainz fils (Ferrari) a rappelé que la F1 est un des rares sports qui permettent de le faire.

Nous arrivons à un point où on ne peut plus s'arrêter de vivre. Il faut trouver le bon équilibre , a plaidé Stroll, lui-même touché par le virus en octobre 2020 et affaibli pendant quelques semaines.

L'Australien Daniel Ricciardo (McLaren), malade et absent des essais de présaison à Bahreïn, a proposé d'instituer un test de condition physique pour évaluer la capacité des pilotes atteints à courir.

Le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) ne voudrait pas que le championnat se joue sur une course manquée .

Au contraire, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) estime qu' il vaut mieux ne pas prendre de risque pour le moment alors que le virus est toujours autour de nous. Il s'agit de notre image en tant que sport .

Les règles sanitaires strictes des deux dernières années dans le paddock ont largement été assouplies en 2022. Sauf exception, le système de bulles n'est plus en vigueur, les tests PCR sont optionnels (mais souvent maintenus par les équipes) et les masques sont uniquement portés à l'intérieur. Seule la vaccination est requise.