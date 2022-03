De l’importance de Jake Allen

On fait aussi de l’information en format collation.

Et ces 25 matchs, vous le savez, appartiennent tous à Jake Allen à qui un boulot de gardien auxiliaire était d’abord promis si tout s’était passé comme prévu. Mais bon, tout le monde a un plan jusqu’à ce qu’il se fasse frapper au visage, disait le grand Mike Tyson, assez familier avec ce genre de politesses.

Le CH a certes reçu sa part de baffes. Allen aussi d’ailleurs, lui qui n’a jamais été blessé aussi longtemps , a-t-il assuré.

Allen a disparu de la carte après le 14 décembre, est revenu brièvement pour quelques minutes dans un match à Boston le 12 janvier avant de s’étirer ce qui semblait être l’aine, bien qu’il n’ait pas voulu le confirmer.

Je ne compte pas ce match , a répondu Allen après la défaite du Tricolore 4-3 en prolongation contre les Stars, jeudi.

C’était juste une situation difficile pour tout le monde dans l’équipe. Je n’ai pas mis les pieds sur la glace pendant 21 jours de suite. J’ai eu une pratique et demi et tout de suite un match. Ce n’était pas la meilleure recette. Mais il fallait gérer ça. La COVID a frappé notre équipe très durement. Il n’y a personne à blâmer. Ç’a été dur d’être à l’écart pendant neuf semaines, mais je suis content d’être de retour , a expliqué le portier du Nouveau-Brunswick.

Dur peut-être, mais jamais Allen n’a semblé rouillé. En première période seulement, il a probablement évité à son équipe une joyeuse déroute. Il s’est dressé à deux reprises sur des occasions magnifiques de Roope Hintz et a volé ce qui semblait être des buts certains à Joe Pavelski et Michael Raffl.

Bref, il a donné une chance réelle au CH de remporter le match.

J’ai été très impressionné par Jake ce soir, a laissé tomber Martin St-Louis. Il nous a calmé et gardé dans le match en première. Ça fait un mois, un mois et demi que je suis ici et je vois comment il se comporte. C’est un pro, ça paraît dans sa façon de jouer. Il n’y a pas grand-chose qui arrive par hasard dans la vie à moins que tu gagnes à la loto 649. Le reste c’est des décisions que tu prends. Jake mérite tout ce qu’il a, car il travaille fort.

Quand on se penche sur son séjour avec le Canadien, il y a lieu de se demander s’il n’aurait pas mérité mieux que ce que laissent croire ses ronflantes statistiques.

En 2021, l’équipe peinait à lui apporter un soutien offensif régulier. Cette saison, il a joué, lorsqu’il le pouvait, derrière une brigade défensive décimée et pas des plus déterminées par moments.

Encore une fois, les chiffres ne lui font pas une belle jambe. Allen n’a pas signé une victoire depuis le 27 novembre, soit depuis le congédiement de Marc Bergevin.

En neuf départs dans l’ère Jeff Gorton, il a maintenu une fiche de 0-7-2, une moyenne de 3,47 et une efficacité de ,897. Pourtant, impossible de se départir du sentiment que le numéro 34 du CH a offert des prestations souvent inspirées. Impossible de croire que d’autres équipes ne seraient pas intéressées à ses services actuellement (salutations aux Oilers et aux Maple Leafs).

Cela dit, Allen n’ira nulle part à moins d’une offre mirobolante. Kent Hughes a été limpide à ce sujet jeudi matin. Comment pourrait-il en être autrement d’ailleurs, du moins, tant et aussi longtemps que l’incertitude plane autour de Carey Price et de son genou récalcitrant?

Son modeste salaire, touche chose étant relative, de 2,875 millions de dollars, valide pour une autre année, le rend fort attrayant pour un club en pleine relance, menotté par bon nombre de mauvais contrats. À 31 ans, le gardien ne laisse pas entrevoir un ralentissement imminent, si le corps tient le coup bien sûr.

Samuel Montembeault a bien tout donné en l’absence des deux premiers gardiens. Cayden Primeau a fait ce qu’il a pu à son tour, ce qui était bien peu. Et Andrew Hammond, le temps de quelques soirées s’est révélé être une belle histoire.

Mais tous ces gardiens n’ont pas encore réussi à faire leurs preuves à long terme dans cette ligue. Allen, oui. On en est presque venu à oublier l’absence des deux gardiens qui auraient dû tenir le fort. Ce n’est là qu’un autre des nombreux aspects qui sont allés de travers cette année.

En rafale

À son 11e match dans la LNH, le défenseur Corey Schueneman a réussi le premier filet de sa carrière. Le jeune homme de 26 ans, jamais repêché, impressionne son patron depuis quelques matchs.<

Le défenseur Corey Schueneman a marqué son premier but dans la Ligue nationale de hockey. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Je lui ai dit : quand tu es un joueur pas repêché, des fois la fenêtre est pas ouverte grande. Il faut que tu apprennes à être un pro assez vite. Je pense qu’il fait ça , l’a complimenté St-Louis.

Le Canadien a aussi célébré le retour au jeu de Christian Dvorak. L’Américain de 26 ans a bien paru. Avec une ligne de centres aussi mince, l’entraîneur lui donnera probablement toutes les chances de se relancer. En près de 17 minutes, Dvorak a été plutôt efficace et particulièrement redoutable dans le cercle des mises au jeu avec 11 succès en 15 tentatives. Il a toutefois perdu la dernière en prolongation qui a mené au but gagnant de John Klingberg.

En terminant, la LNH a révisé le but des Stars en prolongation en raison d’une possible obstruction sur le gardien commise par Tyler Seguin. Le filet a finalement été accordé, au grand dam de Jake Allen.