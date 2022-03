Nadal se défait de Kyrgios et accède au carré d’as à Indian Wells

On fait aussi de l’information en format collation.

La quatrième tête de série du prestigieux tournoi californien a enlevé les honneurs du duel en trois manches de 7-6 (7/0), 5-7 et 6-4, en route vers le carré d'as.

Déjà vainqueur de trois compétitions pour amorcer le calendrier 2022, dont les Internationaux d'Australie  (Nouvelle fenêtre) , où il a récolté son 21e titre du grand chelem, Nadal est également en quête d'une quatrième couronne à Indian Wells (2007, 2009, 2013).

Néanmoins, il a trimé dur pour vaincre Kyrgios, qui a bénéficié d'une invitation pour participer à l'événement et dont la 132e place mondiale ne reflète pas son niveau de jeu retrouvé.

Nick est l'un des joueurs les plus talentueux du circuit, cela ne fait aucun doute. Quand il joue avec motivation et passion, il peut battre n'importe qui. Il a fait un grand tournoi. Je lui souhaite le meilleur et qu'il continue , a commenté le Majorquin.

Pénalisé par de nombreuses erreurs directes, dont sept doubles fautes, Nadal a lutté le plus souvent contre lui-même.

Son adversaire l'a tout de même poussé dans ses retranchements à quelques occasions. Kyrgios a montré son meilleur visage au deuxième engagement, profitant d'un nouveau coup de mou au service de l'Espagnol, pour égaliser à une manche partout sur une volée du revers.

Il a exulté, mais a fini par déchanter au troisième acte, Nadal parvenant enfin à élever son niveau de jeu. Et Kyrgios de sortir de son match.

Le taureau de Manacor retrouvera en demi-finales son compatriote Carlos Alcaraz, bourreau du Britannique Cameron Norrie, champion sortant d'Indian Wells, après deux manches de 6-4 et 6-3.

C'est incroyable de jouer contre Rafa. C'est mon idole depuis que je suis enfant, a dit Alcaraz. Ce n'est jamais facile de jouer contre lui, mais je pense que ça va être un grand match. C'est une grande expérience pour moi de le rencontrer à ce stade d'un Masters 1000.

Je sais que ça va être un match très difficile, a poursuivi l'Espagnol. Tout le monde sait comment est le jeu de Rafa et qu'il a mille vies dans un match. Quand il est à terre, il peut retourner la situation, élever son niveau de jeu. Mais je pense que je joue à un bon niveau dans ce tournoi.

Fin de parcours en double des Canadiennes

En double féminin, la Québécoise Leylah Annie Fernandez et la Française Alizé Cornet ont plié l'échine en deux manches de 5-7 et 1-6, en demi-finales, devant les Chinoises Yifan Xu et Zhaoxuan Yang.

L'Ontarienne Gabriela Dabrowski et la Mexicaine Giuliana Olmos ont connu le même sort. Elles ont été écartées de l'autre demi-finale, 6-7 (6/8), 6-3 et 5-10, par l'Américaine Asia Muhammad et la Japonaise Ena Shibahara.

Plus tôt dans la journée, l'Espagnole Paula Badosa n'a eu aucun mal à se défaire 6-3 et 6-2 de la Russe Veronika Kudermetova, qui s'était pourtant imposée lors de leurs trois premières confrontations.

Contre elle, je faisais les mêmes erreurs. Cette fois, je voulais que cela cesse. J'ai très bien servi et j'ai été plus agressive , a commenté Badosa, qui vise un deuxième titre cette saison après sa victoire au tournoi de Sydney en janvier.

Elle défiera la Grecque Maria Sakkari, qui n'avait jamais passé l'étape des huitièmes de finale dans le désert californien. Elle a enregistré une victoire de 7-5 et 6-4 contre la Kazakhe Elena Rybakina.

La Polonaise Iga Swiatek et la Roumaine Simona Halep complètent le carré d'as.