« J’ai adoré chaque moment avec le Canadien » – Ben Chiarot

Un peu moins de trois ans plus tard, c'est en tant que joueur le plus utilisé de l'équipe et contre un choix de premier tour, notamment, que Chiarot a été cédé par le Canadien de Montréal aux Panthers de la Floride.

Sous les conseils de l'entraîneur des défenseurs, Luke Richardson, et du capitaine Shea Weber, Chiarot s'est épanoui et a vécu de beaux moments avec le Tricolore.

J'ai adoré chaque moment avec le Canadien de Montréal : la ville, le Centre Bell, la vie à Montréal, tout , a dit Chiarot lors d'une conférence de presse au Complexe sportif Bell avec les médias montréalais. C'est un endroit phénoménal pour jouer au hockey. Je serai content jusqu'à la fin de mes jours d'avoir pu jouer ici.

Sa fille Emmerson avait à peine deux semaines quand il a signé son contrat avec le Canadien. Signe du temps qui passe, elle était dans ses bras lors de la conférence de presse jeudi.

Elle aura connu des années formatives ici et nous pourrons lui en parler quand elle sera plus grande , a dit Chiarot.

Le défenseur ontarien a aussi connu des années bénéfiques à Montréal.

Il était employé un peu plus de 18 minutes par match à sa cinquième saison avec les Jets de Winnipeg en 2018-2019. Dès sa première campagne avec le Canadien, Chiarot est devenu un rouage important de l'équipe et jouait pendant plus de 23 minutes par rencontre.

J'ai franchi une autre étape dans ma carrière pendant mon séjour ici. Ma famille a grandi et j'ai vécu de belles choses, tant sur la patinoire qu'à l'extérieur de l'aréna, a noté Chiarot. Le personnel des entraîneurs, tout particulièrement Luke Richardson, a joué un rôle majeur pour m'aider à passer à un autre niveau et à devenir le joueur que je croyais pouvoir être. Je leur en serai toujours reconnaissant.

C'est aussi avec le Canadien que Chiarot s'est lié d'amitié avec Weber.

Il est un de mes meilleurs amis et il a eu un impact important sur moi. Nos familles sont proches et nous passons beaucoup de temps ensemble, a raconté Chiarot. Nous avons eu du succès ensemble sur la patinoire. Nous sommes passés près de remporter la Coupe Stanley. Quand on vit de telles expériences, ça tisse des liens qui vont durer longtemps.

Le directeur général Kent Hughes a indiqué jeudi que son prédécesseur avait eu des discussions avec le clan Chiarot l'été dernier au sujet d'une prolongation de contrat. Il a toutefois affirmé que dès sa nomination, le 18 janvier, il avait l'intention de céder le robuste défenseur, dont le contrat arrivera à échéance cet été.

Transition facile

Ben Chiarot aura maintenant pour mission d'aider les Panthers à connaître un long parcours en séries, comme il l'a fait avec le Canadien la saison dernière.

Le défenseur âgé de 30 ans ne savait pas encore à quel moment il rejoindrait sa nouvelle équipe. Les Panthers rendaient visite aux Golden Knights de Vegas jeudi, puis aux Ducks d'Anaheim vendredi. Leur match suivant est prévu le jeudi 24 mars... à Montréal!

Puisque Chiarot se doutait bien qu'il serait échangé, il admet que le choc de l'annonce a été plus facile à encaisser, même s'il est toujours difficile de dire au revoir à ses coéquipiers.

Chiarot s'attendait à une transition facile sur la patinoire. C'est autre chose pour sa conjointe.

Il y a beaucoup de choses à régler du côté de la logistique en ce qui concerne le déménagement, a-t-il rappelé. Pour moi, c'est facile. J'arrive dans un nouveau vestiaire avec 20 nouveaux amis et je continue à faire la même chose tous les jours.

Chiarot ne savait d'ailleurs pas encore si sa famille allait le suivre en Floride pour le reste de la saison.

Sans vouloir trop s'accrocher au passé, Chiarot a eu de bons mots pour son ancienne équipe, affirmant que le Canadien prouvait depuis quelques semaines qu'il était meilleur que ce qu'il avait démontré au début de la saison. Il a aussi eu une dernière pensée à propos de son séjour avec le Canadien.