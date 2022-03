Mikaela Shiffrin remporte le classement général de la Coupe du monde

On fait aussi de l’information en format collation.

La skieuse du Colorado s'est classée 2e du super-G derrière la Norvégienne Ragnhild Mowinckel, et a creusé définitivement l'écart avec sa dauphine, la Slovaque Petra Vlhova (17e du super-G), dans la course au gros globe. Avec 236 points d'avance à deux courses de la fin de la saison, elle ne peut plus être rejointe.

Victorieuse de 2017 à 2019, Shiffrin a surmonté plusieurs saisons difficiles pour retrouver les sommets, et être sacrée un mois après avoir raté ses Jeux olympiques en Chine (zéro médaille en six courses).

J'ai essayé de faire tout (ce que je pouvais), mais Mikaela a fait une course incroyable aujourd'hui (jeudi). Peut-être qu'après les JO, beaucoup de personnes ont pensé : « Elle n'est pas si forte ». Mais elle l'est comme les vrais champions le sont , a commenté Vlhova, championne olympique de slalom et 2e au classement général de la Coupe du monde après le super-G.

Ce nouveau gros globe récompense le retour durable au premier plan de l'Américaine. Véritable génie de son sport, la skieuse s'était révélée il y a plus de neuf ans avec des premières victoires sur le circuit et un premier titre de six de championne du monde de slalom.

La double championne olympique (slalom en 2014, géant en 2018), capable de s'imposer dans toutes les disciplines, compte aujourd'hui 120 podiums dont 74 victoires en 216 départs en Coupe du monde. Elle n'est plus devancée que par deux légendes du ski : Lindsey Vonn (82 victoires) et le Suédois Ingemar Stenmark (86). Avec quatre gros globes, elle fait aussi bien que Vonn, et peut viser le record chez les femmes de la légende autrichienne Annemarie Moser-Pröll (6).

Sa frénésie de succès s'était estompée depuis le décès de son père en février 2020, qui l'a durablement marquée, précédant des problèmes au dos et des complications logistiques liées à la pandémie de COVID-19.

De nouveau régulière cet hiver (14 podiums dont 5 victoires), elle avait subi un sérieux coup d'arrêt en ratant ses JO en février. En Chine, elle était sortie trois fois de piste et n'avait remporté aucune médaille, avant de rebondir de façon spectaculaire à Courchevel (victoire en descente mercredi, 2e en super-G jeudi).

Kriechmayr gagne le super-G devant Odermatt à Courchevel

Du côté des hommes, déjà vainqueur de la descente la veille, l'Autrichien Vincent Kriechamyr a récidivé sur le super-G des finales de la Coupe du monde de ski alpin à Courchevel, devant le Suisse Marco Odermatt, vainqueur du classement général mercredi.

Champion du monde de la spécialité, Kriechmayr a devancé Odermatt de 53/100 et un autre Suisse, Gino Caviezel, de 75 centièmes.

Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, déjà assuré de remporter le petit globe du super-G avant la course, s'est classé 4e.