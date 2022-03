Le CF Montréal éliminé en Ligue des Champions

On fait aussi de l’information en format collation.

Avant de parler de ce soir, permettons-nous deux brefs sauts dans le passé.

En 2015, contre Pachuca, le sort semblait jeté et Montréal éliminé quand Cameron Porter avait soulevé les 38 000 spectateurs avec un but victorieux dans les dernières secondes du match, alors que les plus pressés étaient déjà aux tourniquets du métro.

En 2009, l’Impact, alors petit poucet de 2e division, avait surpris Santos Laguna au match aller avec une victoire de 2-0, grâce aux deux buts du Cubain Eduardo Sebrango, pour être éliminé dramatiquement au match retour.

Mercredi soir, puisqu’il est question de Cuba, en marquant en fin de première demie, Cruz Azul a servi l’équivalent d’un Razor’s Edge, la prise de prédilection du lutteur cubain Razor Ramon, décédé il y a quelques jours.

Bon, on sait qu’il s’appelait Scott Hall dans la vraie vie et qu’il était Américain. Ce qu’on essaie de vous dire par ce grand détour, c’est qu’on sort rarement indemne d’un Razor’s Edge.

Unique buteur lors du match aller à Mexico mercredi dernier, Uriel Antuna a renfilé de nouveaux ses plus beaux habits de bourreau sur la pelouse artificielle montréalaise. Sa frappe n’a laissé aucune chance au gardien Sebastian Breza à la 44e minute.

C’était à ce moment 2-0 au total et ça voulait surtout dire que ça prenait trois buts aux Montréalais pour espérer se qualifier. Lourde commande, surtout que les locaux venaient de rater quelques bonnes occasions de marquer.

D’abord, à la 29e minute, Romell Quioto, enfin de retour de jeu, avait raté le cadre de peu de la tête sur un centre de Lassi Lappalainen légèrement rediriger par un défenseur de Cruz Azul.

Puis, à la 41e minute, Rudy Camacho avait menacé la forteresse mexicaine en redirigeant un coup de pied de coin de la tête, malheureusement pour lui dans les gants du gardien Sebastian Jurado.

La mission du CF Montréal était donc de marquer trois buts, sans en concéder un seul et sans Cole Caufield sur le terrain. Ce qui, avouons-le, est assez compliqué, surtout quand vos adversaires vous attendent barricadés en défense.

En fait, une telle remontée n’arrive à peu près jamais, sauf une fois contre Santos Laguna en 2009. Et l’Impact, son nom à l’époque, avait joué le mauvais rôle.

Entré à la mi-temps, le vieux routier Kei Kamara a servi de bougie d’allumage dès ses premières foulées. À la 52e minute, il a raté un centre de Lassi Lappalainen de peu en glissant, avant de s'échouer sur le poteau du but.

Deux minutes plus tard, il ratait le cadre de peu de la tête. À la 70e minute, Romell Quioto, seul devant le gardien, a été frustré à son tour.

À force d’essayer, et motivé par les 21 388 spectateurs, la plus grosse foule de l’année, Montréal a finalement enfilé un premier but tardif à la 79e minute. Rudy Camacho a redirigé un centre de Joaquin Torres après un coup de pied de coin joué court.

Les deux autres buts espérés et nécessaires ne sont jamais venus, malgré d’autres bonnes occasions, notamment celle de Romell Quioto à la 90e minute.

Et juste avant le sifflet final, ce sont les partisans de Cruz Azul, très en voix par ailleurs durant le match, qui ont allumé leurs fumigènes bleu et blanc.

Un peu par dépit, le CF Montréal pourra maintenant se concentrer sur le championnat de la MLS dans lequel l’équipe est toujours sans victoire en trois matchs depuis le début de 2022.

Prochain arrêt, Atlanta pour un match samedi après-midi.

Le onze montréalais retrouvera son public seulement le 16 avril prochain lors de l’ouverture locale au Stade Saputo contre les Whitecaps de Vancouver.