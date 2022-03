Kim Clavel est prête à relever Yesenia Gomez de ses fonctions chez les mi-mouches

On fait aussi de l’information en format collation.

J'ai eu beaucoup d'adversité au cours de ma carrière, amateur ou professionnelle. La majorité de mes adversaires comptaient plus de victoires que de défaites. Ma victoire contre Vargas m'a prouvé que j'ai ma place parmi l'élite mondiale , a expliqué la pugiliste de 31 ans en vidéoconférence, mercredi.

C'est une fille qui s'était battue en Championnat du monde, qui avait livré un combat nul chez la championne du monde Fabiana Bytyqi, en République tchèque, qui cogne durement. J'ai pris cette pression-là, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu le déclic que j'étais prête pour un Championnat du monde, car c'était une grande adversaire.

Cette victoire face à Vargas a fait de Clavel (15-0, 3 K.-O.) l'aspirante no 1 et adversaire obligatoire à la championne des mi-mouches du World Boxing Council (WBC), la Mexicaine Yesenia Gomez (19-5-3, 6 K.-O.), qu'elle affrontera le 21 avril prochain au Casino de Montréal.

Kim Clavel

Après avoir vu le combat reporté deux fois, d'abord à cause d'une blessure à Clavel, puis en raison de la COVID-19 qui est venue chambouler le camp de la championne au Mexique, Clavel sent maintenant qu'elle touche à son but.

Afin de peaufiner sa préparation, Clavel a mis son titre en jeu face à Mariela Ribera Valverde, qu'elle a contraint à l'abandon après le quatrième round de leur affrontement, vendredi dernier.

Je vais surfer sur mon camp [pour l'affrontement face à Valverde]. Ce qu'on a déjà fait, c'est un acquis, ce n'est pas perdu et ça peut me servir pour mon combat contre Yesenia , a noté Clavel, qui sera de retour dans le gym dès lundi.

« Danièle [Bouchard, son entraîneuse, NDLR] est une professionnelle de l'organisation. C'était important pour elle que je prenne quelques jours de congé, que j'aille voir mes amis, que je mange, que je me repose. Ensuite, on va se remettre au travail. J'ai très hâte de revenir dans le gym. J'ai faim, j'ai hâte! Le 21 avril, c'est tout ce qui me motive. J'ai senti que mon dernier combat avait été une bonne préparation, une bonne générale de tout ce que j'avais fait au cours des derniers mois. À moi de livrer la marchandise. » — Une citation de Kim Clavel, boxeuse professionnelle

Clavel et son équipe ont travaillé plusieurs aspects depuis l'affrontement contre Vargas. Des éléments qu'elle estime avoir mis en pratique face à Valverde.

Contre Vargas, c'était un gros combat, difficile. J'ai peut-être reçu plus de coups inutiles. C'est peut-être ça qui va changer : de bouger davantage le haut du corps pour ne pas recevoir de coups inutiles contre Gomez, qui cogne dur. Je ne veux pas dévoiler tout mon plan de match devant elle, mais ce sera une Kim 2.0 sur le ring.

Une première

Gomez, 26 ans, est championne du monde depuis sa victoire face à Esmeralda Moreno, le 22 septembre 2018. Elle a défendu sa ceinture avec succès quatre fois depuis. Mais elle vivra une grande première face à Clavel : un combat à l'extérieur du Mexique.

Je suis confiante, je suis prête, a-t-elle dit par le truchement d'un traducteur. C'est vrai que lorsque je boxe à Cancún, j'ai le public de mon côté. Mais ça m'a montré sur quels aspects je devrai me concentrer pour ce combat même s'il est difficile de prévoir les sensations que ça me procurera [de boxer à l'étranger].

Elle sait qu'en plus d'une foule qui lui sera hostile, l'opposition sera forte sur le ring du Casino de Montréal.

Kim Clavel est une boxeuse très technique, c'est ce que j'adore, a indiqué la Mexicaine. J'ai un plan A, un plan B et un plan C; je pourrai m'adapter à tout ce que Kim me présentera sur le ring.

« Elle est aguerrie, elle est au sommet de sa carrière physiquement et mentalement. Elle a un pur style mexicain; elle aime avancer sur son adversaire, travaille au corps, est très agressive et ne craint pas de recevoir un coup de poing. Je sais aussi quelles armes je dois surveiller, mais je ne veux pas en parler, je ne veux pas qu'elle sache ce que je connais d'elle. » — Une citation de Kim Clavel, boxeuse professionnelle

Revanche assurée

Autant le clan de Gomez que celui de Clavel sont assurés d'un combat revanche si ce duel ne devait pas connaître l'issue souhaitée. Le promoteur Yvon Michel n'était pas obligé d'octroyer une telle clause à la championne, mais il a dû céder.

On n'était pas obligés d'accorder cette clause, car Kim est l'adversaire obligatoire. Mais comme on voulait que Gomez vienne ici, c'était une condition de leur côté, a expliqué le président de GYM. On s'est entendus qu'il y ait une revanche des deux côtés. Si jamais Kim devait perdre ce combat, elle aura l'occasion d'avoir un combat revanche elle aussi.

Le promoteur y gagnerait aussi au change puisque cet affrontement aurait de nouveau lieu au Québec. Le promoteur de Gomez, Jose Alberto Gomez, a même avancé la possibilité d'une trilogie entre les deux pugilistes.

La boxe étant toutefois ce qu'elle est, attendons de voir comment se déroulera ce premier affrontement avant de rêver à un deuxième, voire un troisième.