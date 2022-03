Jake Allen devrait affronter les Stars jeudi

Allen devrait être le gardien partant du Canadien de Montréal jeudi, quand les Stars de Dallas seront les visiteurs au Centre Bell. L'entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis a affirmé qu'il était sûr à 95 % qu'il va jouer .

Le Néo-Brunswickois a subi une blessure au bas du corps le 12 janvier, quand il disputait un premier match en un mois après avoir été aux prises avec la COVID-19. Sa soirée de travail avait duré seulement 17 min 11 s et il avait accordé deux buts aux Bruins de Boston, qui allaient plus tard l'emporter 5-1.

Je savais sur le premier but des Bruins qu'il s'était passé quelque chose, a raconté Allen mercredi. Je n'avais jamais vraiment subi une blessure comme ça en match. L'adrénaline a pris le dessus et je pensais pouvoir continuer et jouer les héros. Dix secondes plus tard, je savais que quelque chose clochait vraiment.

Allen a passé les deux derniers mois à panser la plaie et à retrouver la forme. Entre-temps, le Canadien a insufflé une nouvelle énergie à sa saison grâce à l'arrivée de Martin St-Louis derrière le banc.

Je n'avais jamais été à l'écart aussi longtemps et j'ai rongé mon frein, a admis Allen. Ç'a été difficile de ne pas faire partie de ce revirement de situation.

Ce que je vois depuis le changement, c'est que l'équipe a recommencé à respecter le sport, à bloquer des tirs, à faire des replis, à être engagée, ce qui n'était pas le cas en première moitié de saison, a-t-il ajouté. Et même si nous ne gagnions pas chaque soir, les gars font ces choses de manière constante. Et ça fait partie de la culture que nous voulons développer ici.

Allen a disputé seulement 24 matchs cette saison. Il présente un dossier de 5-16-2, avec une moyenne de 3,15 et un taux d'efficacité de ,901.

Le gardien âgé de 31 ans écoule actuellement la première année d'un contrat de deux ans avec un impact sur le plafond salarial de 2,875 millions de dollars.

Son nom est revenu dans certaines rumeurs de transactions à l'approche de la date limite des échanges, le 21 mars. Le statut de Carey Price, qui n'a toujours pas joué cette saison, complique toutefois les données au sein du Tricolore.

De l'aide pour Montembeault

En l'absence d'Allen et de Price, Samuel Montembeault a hérité du rôle de gardien numéro 1 du Canadien. Après des débuts en dents de scie, le Québécois de 25 ans s'est bien acquitté de ses tâches.

Si l'on regarde le portrait global, je crois que Sam nous a donné du très bon hockey, a affirmé St-Louis. C'est sûr que d'avoir un vétéran autour, ça aide un jeune.

Montembeault a souligné que même quand Allen était à l'écart, le vétéran est resté son allié et conseiller.

Même quand nous étions à l'étranger, il m'envoyait des messages textes pour me féliciter , a-t-il raconté.

Montembeault a obtenu 24 départs cette saison, lui qui n'en avait que 19 au compteur dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avant son acquisition par le ballottage, le 2 octobre. Il admet avoir pleinement profité de son expérience pour poursuivre son développement.

Depuis mon arrivée au début de la saison, nous avons pas mal changé la manière dont je joue, a expliqué Montembeault. Je joue plus creux dans mon filet et j'essaie de battre les passes et d'arriver en avance, tandis qu'au début de la saison, je jouais plus hors de mon filet et je devais faire de plus longs mouvements. Nous avons travaillé aussi sur ma patience sur mes pieds, à ne pas mordre sur les feintes de tirs et de passes. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur les tirs de la pointe.

Le Canadien n'a plus que 22 matchs à disputer cette saison. On ne sait pas combien Allen en jouera, ou Montembeault, ou même Price. Peu importe, les principaux intéressés voudront tirer profit de chaque occasion, afin de terminer la saison en force et de mettre la table pour l'automne prochain.

Par ailleurs, l'attaquant Mathieu Perreault a été placé au ballottage, quelques jours seulement après que son coéquipier Cédric Paquette eut subi le même sort. En 18 matchs cette saison, le Québécois a marqué trois buts et a ajouté deux passes.