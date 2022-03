La ligue que réclament les meilleures hockeyeuses verra le jour

Il a déjà été annoncé il y a quelques mois que la ligue professionnelle de hockey féminin Premier Hockey Federation (PHF) installera l'une de ses nouvelles équipes dans la métropole dès la saison prochaine.

La PHF a actuellement des équipes à Boston, à Toronto, à Monmouth Junction (New Jersey), à St. Paul (Minnesota), à Danbury (Connecticut) et à Buffalo. Elle prévoit une expansion à Montréal et dans une autre ville américaine.

Mais voilà que le projet d’une autre ligue professionnelle verra le jour. Et selon nos informations, ce circuit sera de calibre supérieur et réunirait les meilleures joueuses au monde.

L’Association des joueuses professionnelles de hockey féminin (PWHPA) serait directement impliquée dans son développement. D’importants investisseurs financiers auraient choisi d’appuyer ce projet.

S'il reste encore plusieurs détails à ficeler, il semblerait que le modèle préconisé par cette nouvelle ligue professionnelle de hockey féminin serait bien différent de ce qui a été vu dans le passé. Avec des investisseurs importants et les joueuses directement impliquées dans le développement de cette ligue, l’avenir serait davantage prometteur.

Une annonce officielle serait imminente quant à la création de ce nouveau circuit.

Un projet attendu depuis longtemps

Ça ne serait pas la première fois qu’il y aurait du hockey féminin professionnel à Montréal. Les Canadiennes de Montréal, anciennement les Stars de Montréal, ont fait leurs débuts dans la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF) en 2007. La ligue se vantait d'être professionnelle, mais les joueuses ne recevaient pas de salaire et seules leurs dépenses étaient couvertes.

La ligue a cessé ses activités en 2019. Le conseil d’administration avait alors affirmé que bien que le hockey sur glace soit exceptionnel, le modèle d'affaires n'était pas rentable pour justifier la fin des opérations de l'organisme à but non lucratif.

En 2015, la NWHL était devenue la première ligue à payer ses joueuses, même si les montants étaient dérisoires. En 2017, cette ligue, qui allait éventuellement devenir la PHF, a officiellement commencé à verser un salaire à ses membres.

Le 2 mai 2019, plus de 200 joueuses de la LCHF et de la NWHL ont publié un communiqué affirmant qu’elles n'avaient pas l’intention de faire partie d'une ligue en Amérique du Nord pour la saison 2019-20. Afin de justifier cette décision, on parlait alors d’une insatisfaction face à la gestion au sein de ces deux ligues qui ne fournissaient pas un salaire décent et un régime d’assurances.

Quelques mois après la dissolution de la LCHF, l’Association des joueuses professionnelles de hockey féminin (PWHPA) a été créée, avec pour objectif de développer une ligue professionnelle de hockey féminin en Amérique du Nord qui soit rentable.

Depuis, en l'attente de la venue officielle d’une ligue, des événements sont organisés un peu partout au Canada et aux États-Unis entre cinq équipes (Montréal, Toronto, Boston, Calgary, Minnesota) afin de promouvoir le hockey féminin.

La PWHPA, conjointement avec les Penguins de Pittsburgh, a récemment organisé un match revanche entre le Canada et les États-Unis. Les Coyotes de l’Arizona, les Rangers de New York et les Maple Leafs de Toronto ont déjà manifesté leur appui à l’Association des joueuses à travers divers événements.