Bennedict Mathurin : le grand titre du March Madness avant la NBA

Mathurin, un Montréalais de 19 ans, en rêve, et ses chances de succès sont véritables. Son équipe, les Wildcats de l’Université de l'Arizona, sont les favoris dans la Division sud.

Grâce à une performance de 27 points samedi face à l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA), il a conduit les félins vers le championnat de l’association Pac-12, dont il a été élu joueur par excellence.

Mais ne parlez pas de pression au jeune garde à deux jours du premier match des Wildcats contre les vainqueurs du duel opposant Bryant et Wright State, mercredi.

Je ne crois pas que nous ressentons de la pression, répond Mathurin avec aplomb. Pour la majorité des joueurs de cette équipe, ce sera notre première fois au March Madness. Au début de la saison, peu de personnes nous auraient vus parmi les favoris. Nous n’avons jamais eu d’attentes et nous nous sommes toujours améliorés pour devenir une meilleure équipe.

Mathurin vient d’être élu au sein de la deuxième équipe d’étoiles de la National Collegiate Athletic Association (NCAA), mais il refuse de se laisser distraire par les honneurs individuels.

C’est bien, admet-il. J’ai travaillé vraiment fort pour ça. C’est un bel honneur, je suis content. Mais la chose la plus importante, c’est de gagner le championnat national.

Le discours est similaire quand on lui demande de réagir au fait que plusieurs experts le voient parmi les 10 premiers choix du prochain repêchage de la National Basketball Association (NBA), en juin.

« Beaucoup de personnes parlent de moi au fur et à mesure que la saison avance, que j’irai dans la NBA. Mais je ne porte pas mon attention là-dessus; la saison n’est pas finie. Beaucoup de gens donnent leur opinion sur Twitter, mais le plus important, c’est de gagner le March Madness. C’est vraiment un défi pour notre équipe, alors je reste concentré. » — Une citation de Bennedit Mathurin

Son équipe plongera dans l’action du tournoi de 68 équipes, vendredi.

Bennedict Mathurin parle du basketball au Québec

Des modèles inspirants

Bennedict Mathurin a joué au hockey et au football pendant quelques années, mais son ultime passion a toujours été le basketball. Il se dit inspiré par Luguentz Dort, un ami personnel maintenant avec le Thunder de l’Oklahoma, tout comme par le parcours Chris Boucher, des Raptors de Toronto, un voisin durant son enfance.

Mathurin considère toutefois que c’est sa sœur Jennifer, ancienne de l’Université de Caroline du Nord et maintenant entraîneuse à l’Université Bishop's, qui lui a servi de mentore.

Elle m’a toujours poussé pour que je devienne meilleur qu’elle, et elle m’a gardé dans le droit chemin afin que je réussisse , raconte-t-il.

Le jeune homme de 1,98 m (6 pi 6 po) et de 95 kg (210 lb) fait déjà partie de l’élite canadienne. Il a représenté l’unifolié à la Coupe du monde des moins de 19 ans, l’an dernier, en plus de participer à un camp avec l’équipe olympique.

« J’ai pu apprendre beaucoup en côtoyant des joueurs canadiens de la NBA pendant une semaine. Mon but est de jouer dans cette ligue. J’ai reçu plusieurs conseils. Andrew Wiggins fait partie des Warriors de Golden State, la meilleure équipe de la NBA, et il m’a vraiment pris sous son aile. Le fait de me mesurer à lui m’a aidé à m’améliorer. » — Une citation de Bennedict Mathurin

L’avenir semble rose pour la relève du basketball au pays. À preuve, ils sont 50 jeunes Canadiens et Canadiennes à prendre part au tournoi March Madness, dont 10 du Québec.

Bennedict Mathurin Photo : Getty Images / Rebecca Noble

D'ailleurs, Bennedict Mathurin espère contribuer à l'essor de son sport dans la province avec le titre universitaire américain.