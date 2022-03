Au moins, il y a Caufield

On n’est plus dans les séries depuis des mois. C’est juste une autre game pour nous , a candidement admis Paul Byron.

Et même si Brendan Gallagher a assuré que jamais, au grand jamais, cette bande tricolore n’a abandonné durant un match cette année – vous pouvez en penser ce que vous voulez – les spectacles enlevants se sont faits rares, quoiqu’un peu moins sous les ordres de Martin St-Louis.

Autant le dire tout de suite, ce Coyotes-Canadien d’un petit mardi soir ne défrayera pas la chronique bien longtemps. Du jeu défensif catégorie grand cru de Jeff Petry en première période a probablement placé ce match hors de portée du CH finalement battu 6-3 par l'Arizona.

Il a d’abord accroché l’arbitre et a ralenti juste assez pour permettre à Barrett Hayton de le déborder et d’ouvrir la marque. Il a ensuite visité tous les racoins de sa zone avant de laisser filer Anton Stralman sous son nez qui a doublé l’avance des visiteurs. En fin d’engagement, il s’est montré plutôt passif devant Lawson Crouse, lui permettant d’inscrire le quatrième but des siens.

Bon. Rien de bien glorieux, d’accord, mais rien de bien inhabituel cette saison non plus.

Pour le reste, le CH a dominé les Coyotes 39-19 pour les lancers. Les Montréalais ont obtenu un peu plus de chances de marquer également.

On va gagner neuf fois sur dix si on joue comme ça , a estimé Byron, opinion partagée par son entraîneur, Martin St-Louis.

Si ce match a été un tant soit peu compétitif, c’est surtout en raison de Cole Caufield. Non pas que le numéro 22 ait joué un match particulièrement inspiré, mais en un éclair il a fait montre, une fois de plus dirons-nous, d’un talent unique : celui de marqueur naturel. Une rareté.

En 8 secondes, l’Américain a réussi ses 10e et 11e buts de la saison. D’abord d’un lancer précis en avantage numérique. Puis en déculottant Christian Fisher tout de suite après la mise au jeu.

Seuls Pete Mahovlich (en cinq secondes) et Stéphane Richer (en sept) ont réussi à faire mieux dans toute l’histoire du Canadien. Voilà Caufield à égalité avec Maurice Richard sur la troisième marche du podium.

C’est bien , s’est contenté de répondre le principal intéressé, tireur moins franc en conférence de presse que sur la glace.

Joel Edmundson, Cole Caufield, Joel Armia et Rem Pitlick Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Dans le marasme qu’aura été cette saison 2021-2022 pour le CH, la tenue de Caufield depuis l’arrivée de St-Louis est certainement un des éléments les plus rassurants. Le petit attaquant domine l’équipe avec 19 points en 15 matchs, dont 10 buts, avec une utilisation moyenne de 18 min 33 s, soit quatre minutes de plus que sous l’ancien régime.

Il y a certainement une part de chance là-dedans; le jeune homme a converti 21% de ses tirs en buts sous l’égide de St-Louis et 1,4% avec Dominique Ducharme. Certains sont prompts à lancer la pierre à l’ancien entraîneur, mais Brendan Gallagher y voit surtout une question de confiance et d’attitude (de swag, a-t-il dit, pour être précis).

Je crois qu’il a été en mesure de comprendre ce qui fait de lui un joueur efficace. Il doit avoir ce swagger. C’est difficile à décrire. Il danse dans le vestiaire, il a du plaisir. Il reste lui-même. Il doit venir à l’aréna avec ce swag qu’il a toujours eu dans sa vie. Quand il avait de la difficulté, il ne devait pas se sentir bien. Là, il se sent probablement comme un joueur sur qui on peut compter. C’est important qu’il s’en souvienne parce qu’il vivra d’autres moments difficiles dans sa carrière. C’est important de te rappeler ce que tu faisais de bien pour te sortir de léthargies , a expliqué Gallagher.

Avant d’ajouter, on compte sur lui énormément .

Voilà un vote de confiance majeur de la part du joueur au plus grand nombre d’années de service chez le Canadien en ce moment, exception faite de Carey Price.

Byron en a ajouté. Quand deux adjoints au capitaine (inexistant) vous vantent ainsi de la sorte à 21 ans, il y a de quoi retrouver cette fameuse confiance.

« Beaucoup de joueurs se concentrent juste sur les points et pensent qu’il font une bonne job. Lui travaille sur plein d’aspects. Il montre son engagement, son désir, sa passion. Il veut s’améliorer tous les jours. Il prête attention aux détails. » — Une citation de Paul Byron à propos de Cole Caufield

C’est justement ce qui lui était reproché au début de la saison. Une trop grande frivolité? Un désintérêt dans le jeu défensif? Des lacunes en partie corrigées, même si on le voit commettre des revirements allègrement. D’un autre côté, seuls les joueurs qui ont souvent la rondelle la redonnent à l’adversaire.

Pour l’instant donc, le courant semble bien passer entre l’attaquant et son entraîneur. Voilà une bonne nouvelle.

Il y en a d’autres bien sûr. Nick Suzuki en est une. Alexander Romanov en est une autre.

Certains trouveront aussi leur compte dans les espoirs et les choix que le CH risque d’empiler dans la prochaine semaine. À chacun ses marottes.

Caufield a procuré un moment d’allégresse mardi soir aux quelque 18 000 spectateurs présents. Et même s’il n’a duré que huit secondes, c’est déjà une amélioration sur ces longues nuits d’automne.

En rafale

Le préposé au divertissement pendant les matchs du Canadien nous a permis de constater que Brett Kulak ne fréquente probablement pas très souvent les épiceries de son quartier. Après s’être joyeusement trompé sur la valeur d’une canne de tomates en conserve et d’un yogourt grec, le défenseur a estimé qu’un savon à vaisselle générique devait se vendre à 8$ la pièce alors qu’il en valait en réalité 2,50$. Peut-être Kulak achète-t-il du savon Jean-Paul Gaultier cela dit.

Alexander Romanov a dû prendre les bouchées doubles en l’absence de Ben Chiarot, retiré du match par mesure préventive, lui qui devrait passer à une autre équipe incessamment. Son total de 23 :58 d’utilisation était le cinquième de sa carrière.

Samuel Montembeault a été retiré du match après le premier vingt. Le gardien québécois a accordé quatre buts sur sept lancers.