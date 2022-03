Leylah Fernandez stoppée en huitièmes de finale à Indian Wells

La championne en titre poursuit sa route vers un deuxième titre d'affilée en Californie. Badosa a pris l'ascendant sur Fernandez avec un bris au neuvième jeu qui lui a permis de mener 5-4. Elle a immédiatement confirmé son gain au service pour s'octroyer la manche initiale.

Classée cinquième tête de série, Badosa a obtenu l'unique bris du second engagement, son troisième de l'affrontement contre Fernandez (no 18), et n'a plus été inquiétée jusqu'à la fin de la confrontation de 1 h 44 min.

